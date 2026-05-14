Hot Sale 2026 cierre oficial: menos visitas y más ventas, la intención de compra ganó a la navegación

Finalizó de forma oficial una nueva edición del Hot Sale, el evento que reunió a marcas de todo el país en tres jornadas de ofertas y descuentos online. En este marco, a través de Tiendanube, la plataforma de e-commerce elegida por 1 de cada 2 marcas argentinas, ya pueden conocerse los resultados finales de las más de 75.000 tiendas del ecosistema:

En la recta final del Hot Sale 2026, los datos de Tiendanube muestran un comportamiento con matices: hubo menos tráfico que en la edición anterior, pero una mayor proporción de visitas terminó comprando. Hasta el cierre oficial, las marcas que operan con Tiendanube en Argentina registraron más de 504.600 órdenes de compra, más de $59.000 millones en ventas y cerca de 1,8 millones de productos vendidos.

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Frente al mismo corte de Hot Sale 2025, las órdenes crecieron 12,2%, la cantidad de productos vendidos aumentó 9% y la facturación avanzó 33,3% en términos nominales. El ticket promedio del evento se ubicó cerca de $117.000, frente a aproximadamente $98.000 en 2025. Esto representa una suba nominal cercana al 19%, inferior al ritmo inflacionario del período.

Menos visitas, mejor conversión: el consumidor llegó más decidido

Uno de los datos más relevantes del Hot Sale 2026 es la relación entre tráfico y conversión. Las sesiones medidas hasta la última actualización disponible de tráfico en Tiendanube se ubicaron en 28,7 millones de visitas, un 21% menos que en el mismo tramo de 2025. Sin embargo, la conversión de sesiones a órdenes pasó de 1,24% a 1,76%.

También bajó la cantidad de carritos generados: fueron cerca de 580.000, un 31% menos que el año anterior. Pero la tasa de conversión de carritos a órdenes subió con fuerza, hasta casi 87%. Esto marca un patrón claro: hubo menos navegación y menos exploración, pero quienes avanzaron hacia la compra mostraron mayor intención de concretarla.

En promedio, transcurrieron 2,6 días entre la creación del carrito y la finalización de la compra. El proceso de decisión se extiende aún más en tickets altos — en órdenes superiores a $150.000 y hasta $1.500.000 ese promedio escala a 3,6 días, lo que refleja un comprador que investiga, compara y planifica antes de concretar compras de mayor valor.

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El dato es consistente con un consumidor más selectivo. En lugar de entrar masivamente a mirar, comparar y abandonar, una parte importante de los usuarios que llegó a las tiendas lo hizo con una decisión más formada, probablemente empujada por descuentos, envíos bonificados o necesidad de reposición en categorías específicas.

Las promociones ganaron peso en la decisión de compra

La participación de promociones también ayuda a explicar el comportamiento del evento. Casi 7 de cada 10 órdenes tuvieron algún tipo de promoción, frente a 6 de cada 10 en Hot Sale 2025. Dentro de ese universo, el envío gratuito volvió a ser una de las herramientas más relevantes: alcanzó a 52% de las órdenes.

Categorías

Por categorías, indumentaria volvió a ser la principal vertical del evento: concentró cerca de 49% de las órdenes. Aun así, su participación cayó levemente frente a 2025, lo que indica una composición algo más diversificada.

Hogar y jardín representó cerca de 12% de las órdenes. Su facturación creció 14% qui´nominal, pero las órdenes se mantuvieron prácticamente estables. En el contexto inflacionario argentino, esto sugiere una caída real de la categoría, especialmente si se la compara con verticales de mayor rotación.

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Salud y belleza concentró alrededor de 12% de las órdenes y creció 17% en cantidad de compras, mientras que libros alcanzó cerca de 6% de las órdenes y también mostró crecimiento de volumen.

Geografía: CABA y GBA siguen concentrando casi la mitad de las compras

El mapa del consumo online se mantuvo relativamente estable. CABA y GBA concentraron cerca de 46% de lasórdenes.. La provincia de Buenos Aires representó cerca de 14% de las órdenes, Córdoba alrededor de 8% y Santa Fe otro 8%. El resto de las provincias agrupadas representó cerca de 22% de las órdenes y mostró un crecimiento de volumen superior al promedio, con un avance de 23% frente a 2025. El dato sugiere que, aunque la concentración en AMBA continúa siendo alta, el consumo online fuera de los principales centros urbanos mantiene tracción.

“Los resultados de esta edición nos muestran un cambio claro en el comportamiento: estamos ante un consumidor mucho más selectivo y planificador. Si bien registramos menos tráfico y una caída en la creación de carritos, la intención de compra fue mucho más fuerte. El usuario no entró masivamente a mirar, sino que ingresó decidido a comprar, lo que se refleja en una altísima tasa de conversión. Esta seguridad al momento de concretar el pago, s nos demuestra que hoy el comprador argentino investiga, compara y aprovecha estratégicamente las promociones (especialmente la financiación y el envío gratuito), eligiendo a aquellas marcas que le ofrecen un diferencial real para hacer valer su bolsillo”, comenta Franco Radavero, Gerente General de Tiendanube Argentina.