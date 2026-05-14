La inflación en Córdoba fue de 2,9% en abril, apenas menor que marzo y en sintonía con el Indec

El Índice de Precios al Consumidor de Córdoba (IPC-Cba) registró en abril de 2026 una variación mensual de 2,9%, según informó este miércoles la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia. En el acumulado del primer cuatrimestre, la inflación local alcanzó el 11,6%, por debajo del índice nacional para el mismo período (12,3% marcó el Indec)

El dato corresponde al relevamiento de aproximadamente 16.500 precios de 493 productos en más de 1.500 establecimientos de la ciudad de Córdoba.

Los rubros que más subieron

Tres capítulos explican en mayor medida la variación de abril. El primero es Transporte, donde el alza se concentró en combustibles. El segundo es Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, impulsado por aumentos en alquileres, gas, agua y electricidad. El tercero es Alimentos y bebidas no alcohólicas, con subas en pan y cereales, frutas y verduras, lácteos y huevos.

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Los precios regulados —aquellos sujetos a control estatal o con alto contenido impositivo— fueron los que más aumentaron en el mes: 4,6%. La inflación núcleo, que excluye estacionales y regulados, fue de 2,6%.

Bienes subieron más que servicios

La canasta del IPC-Cba se compone en un 61% de bienes y en un 39% de servicios. En abril, los bienes registraron una variación mensual de 3,0%, mientras que los servicios subieron 2,8%.

Los bienes y servicios de comportamiento estacional fueron el único componente que mostró una baja: -0,8% respecto al mes anterior.

A partir de diciembre de 2025, el IPC-Cba incorporó una actualización de su canasta de bienes y servicios, basada en los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018. El nuevo período de referencia de los precios es junio-noviembre de 2025.

El índice se elabora con relevamientos diarios en negocios tradicionales, supermercados, hipermercados, empresas de servicios, colegios y hogares inquilinos de toda la ciudad.