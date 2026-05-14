Tras la realización de la cuarta Marcha Federal Universitaria, los periodistas Alejandro Fantino y Ernesto Tenembaum protagonizaron un duro cruce con respecto a la movilización luego de que el primero cuestionara el reclamo y los gastos derivados de la convocatoria.

"Organizar esta marcha cuesta miles de millones de pesos, acomódense al tiempo que estamos viviendo, vean en lo que gastan, porque la que ustedes reciben sale de impuestos", lanzó el conductor de Neura, ante lo que el periodista de Radio Con Vos respondió: "Es muy raro lo que hace porque se pone en un lugar que nadie lo pone".

Tenembaum cruzó Fantino y lo tildó de “ridículo”, quien no la dejó correr y le sugirió: “Laburate un poco intelectualmente”

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