El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó este martes 12 de mayo con la apertura de sobres para la concesión del Canal de la Ciudad, parte del proceso de concesión de sus medios públicos anunciado por el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

En el proceso, la firma Cale Group, liderada por el joven empresario Augusto Marini, se posicionó como la principal candidata al ofrecer un canon de $50 millones mensuales, superando ampliamente los $10,75 millones fijados como precio base.

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Por su parte, la otra competidora, Argentinos Media (de Marcelo González), ofertó $15 millones.

La iniciativa busca, según palabras del jefe de Gobierno, "dejar de financiar su operación con impuestos y pasar a un modelo con gestión e inversión privada". Mientras que el canal televisivo recibió propuestas concretas, las emisoras La Once Diez (AM 1110) y La 2X4 (FM 92.7) quedaron desiertas, en medio de un fuerte conflicto administrativo con el Gobierno Nacional.

El "negocio de la grieta" y el desembarco de Cale Group

Augusto Marini, de 30 años y con vínculos políticos que oscilan entre el oficialismo de Misiones y "Las Fuerzas del Cielo" de Santiago Caputo, es la cara visible de un holding que domina el ecosistema del streaming actual.

Cale Group es propietario de Blender, referenciado en el sector por figuras como Tomás Rebord, y de Carajo, el canal libertario donde el Gordo Dan (Daniel Parisini) posee un 35% de las acciones.

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Para la operación del Canal de la Ciudad, Marini sumó a su equipo a Liliana Parodi, ex gerenta de Grupo América. De concretarse la adjudicación, el concesionario tendrá a su cargo la administración, operación, mantenimiento y la programación de la señal por un período de cinco años, con la posibilidad de comercializar espacios publicitarios bajo supervisión estatal.

"No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor", reafirmó Macri.

Conflicto con el ENaCom que pone freno a las radios porteñas

A pesar del avance en la señal televisiva, el proceso licitatorio enfrenta una dura resistencia por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom). Su interventor, Martín Ozores, notificó a Jorge Macri que la licitación de las frecuencias radioeléctricas de La Once Diez y La 2X4 es "ilegal".

Según el organismo nacional, el servicio es "indelegable" y debe ser prestado únicamente por quienes posean la condición de licenciatarios evaluados por la autoridad de aplicación. Ante la advertencia de posibles sanciones, y sumado a la falta de interesados en esta primera instancia, el futuro de las radios públicas de la Ciudad permanece incierto.

Desde el entorno porteño tildaron de "llamativo" que un Gobierno Nacional de corte liberal se oponga a la concesión de medios públicos, ratificando su intención de seguir adelante con el proceso técnico para resolver la adjudicación del Canal de la Ciudad en las próximas semanas.

CS/ff