Con la mirada fija en el próximo año electoral, el tablero político sumó su primera jugada de peso. En un movimiento que sacude la disputa con La Libertad Avanza, Jorge Macri anticipó su candidatura para retener la Jefatura de Gobierno en 2027 y avisó que el PRO no resignará la carrera nacional. Lejos de ceder el protagonismo, el mandatario porteño aseguró que el partido amarillo presentará un candidato propio para competir por el sillón de Rivadavia, marcando un límite claro a las aspiraciones de hegemonía total del oficialismo nacional en las próximas urnas.

La estrategia de campaña delineada por el primo de Mauricio Macri incluyó una fuerte defensa de las elecciones primarias, yendo directamente a contramano de la cruzada libertaria para eliminarlas del calendario. “A mí me parece muy bueno que haya PASO”, afirmó en declaraciones televisivas. Para justificar su postura, argumentó que esta herramienta resultó vital para estructurar frentes opositores amplios y ordenados, al punto de recordar que "se le ganó al peronismo desde que existen dichas elecciones". Sin embargo, y si bien admitió que el Congreso discute modificaciones válidas, valoró que el mayor salto de calidad institucional ya se logró con la boleta única.

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