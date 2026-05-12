En “QR!”, el legislador porteño “Pitu” Salvatierra apuntó contra Jorge Macri: “Hay persecución a los sectores populares”

En el programa "QR!", emitido por Canal E y conducido por Pablo Caruso, el legislador porteño Alejandro “Pitu” Salvatierra cuestionó con dureza la política social y de seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y denunció una “persecución” contra los sectores populares.

Durante la entrevista, Salvatierra criticó los operativos contra vendedores ambulantes, recicladores y comerciantes de barrios populares, y aseguró que existe una estrategia para “enfrentar pobres contra pobres”.

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“Se está violando la Constitución de la Ciudad y de la Nación”, afirmó el dirigente, al referirse a los controles sobre la venta ambulante y los procedimientos policiales en distintos puntos de la Capital Federal.

Según explicó, la Constitución contempla la venta por subsistencia, pero denunció que el Gobierno porteño no otorga habilitaciones formales para quienes trabajan en la vía pública. “Esa gente está tratando de llevar un pan a la mesa y la persiguen como si estuviera robando”, sostuvo.

Salvatierra también cuestionó el accionar policial y relató situaciones de discriminación contra jóvenes de barrios populares. “A los pibes por su cara los paran, les piden documentos y los retienen sin motivo”, señaló.

Críticas a Jorge Macri y al clima político

El legislador apuntó directamente contra el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y consideró que busca construir un enemigo social ante la falta de resultados de gestión. “Como no puede mostrar mejoras en la Ciudad, eligió perseguir a los sectores populares”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que existe un “clima de época” impulsado también por el Gobierno nacional de Javier Milei, basado en la idea de responsabilizar individualmente a las personas por la crisis económica.

“Te hacen creer que si estás endeudado o no llegás a fin de mes es porque tomaste malas decisiones, y no porque hay un modelo económico que destruye empleo”, expresó.

Desalojos y crisis habitacional

Durante la entrevista, Salvatierra también alertó sobre el agravamiento de la situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Según indicó, en los últimos meses hubo más de 800 desalojos administrativos que dejaron a miles de personas sin vivienda.

“La Ciudad construyó como nunca, pero cada año la problemática habitacional es peor”, señaló.

Además, denunció operativos en barrios populares donde se clausuran comercios por supuestas irregularidades mientras las propias villas atraviesan emergencias de infraestructura y servicios básicos.

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Uno de los momentos más duros de la entrevista ocurrió cuando Salvatierra habló sobre el impacto social de la crisis económica en los jóvenes. “Tenemos pibes de 11 años con ludopatía y seis intentos de suicidio en los últimos tres meses”, afirmó.

El legislador relacionó esa situación con el deterioro económico de las familias y la imposibilidad de cubrir necesidades básicas. “Hay padres que tienen que elegir entre comer o pagar la escuela”, sostuvo.

También remarcó el fuerte nivel de endeudamiento en los sectores populares y cuestionó el crecimiento del crédito informal y financiero.

Propuesta de desendeudamiento

Salvatierra explicó que presentó un proyecto de ley para crear un esquema de asistencia destinado a familias endeudadas de barrios populares.

La iniciativa contempla líneas de financiamiento para refinanciar deudas bancarias y también préstamos informales entre vecinos, con períodos de gracia y cuotas limitadas según los ingresos familiares.

“La salida no puede ser individual. Es un problema colectivo y hay que resolverlo entre todos”, concluyó.

LB