Tomás Rebord logró que el lanzamiento de Blender 2026 tuviera polémicas y ‘rating’

Con el lanzamiento de la programación 2026 de Blender, el streaming argentino ya tiene en carrera a los canales que tienen audiencias variadas y que generan contenidos que exceden ese ecosistema. En el caso de Blender, la figura de Tomás Rebord es la que lidera esa señal y ya en su programa debut tuvo una audiencia en vivo que superó los cuarenta y cinco mil views. También dos “escándalos”: relató su versión de la parte de Guille Aquino, la figura que fue cara de Blender desde su inicio; y luego, en un contexto ni burlón ni despectivo, describió al Muro de los Lamentos como, “una pared”. Como era de esperar, un abogado lo denunció por antisemitismo. Ante este debut que no pasó desapercibido, PERFIL habló con Iván Liska, cofundador y director de Blender.

—¿Qué se tomó en cuenta para el armado de la programación 2026?

—La nueva programación fue pensada con una apuesta clara: consolidarnos como el canal de streaming en vivo más fuerte en la franja tarde-noche. Por eso, creamos programas que combinan periodismo, cultura pop y entretenimiento con distintas funciones.

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—¿Cómo se traduce esto en la pantalla?

—Desde (Mauro) Szeta que vuelve a Blender, ahora como conductor, y abre el bloque con toda la información del día con una vuelta de tuerca que en la televisión abierta no te dejan dar; hasta José María (Listorti) que cierrra el día con un programa de actualidad descontracturada, sin solemnidad.

—¿Más allá de la consolidación mencionada, qué más buscan?

—Nuestro norte es siempre innovar y construir comunidad. Con esta nueva programación entendemos que el principio unificador detrás de todas estas fórmulas es que el éxito en el streaming no se basa únicamente en qué se dice, sino en la función que el contenido cumple para con su comunidad.

—¿Por qué incorporaron a personajes como Listorti o Muscari? ¿Es para sumar audiencia de otra edad?

—Blender siempre mezcló mundos, está implícito en nuestro nombre. Citar a Michel Foucault y a Gran Hermano en la misma frase es parte de nuestro ADN. Entonces, ¿por qué no mezclar talentos de diferentes ecosistemas?

—Es decir...

—Nosotros no hablamos de audiencia sino de comunidad. Para nosotros, la forma de ampliarla no es corrernos de nuestra identidad sino, por el contrario, seguir descubriendo figuras de otros ecosistemas que tal vez ni te imaginás que puedan entender el código y de repente lo terminan hablando con fluidez.

—¿Cómo ven el año 2026 del streaming argentino?

—El streaming argentino ya no es un disruptor: está empezando a formar parte de lo mediático. En un inicio, los medios tradicionales lo subestimaron, luego lo enfrentaron, y considero que ahora lo están empezando a integrar. La simple dicotomía entre medios tradicionales y canales de stream es cada vez más difusa y esto se acentuará en este 2026.

—¿Cómo sería eso?

—Los medios tradicionales siguen teniendo su legitimación institucional, los premios, la pluma editorial, y cuando algo de verdad explota, la televisión sigue siendo el amplificador definitivo. Pero perdieron algo que no se recupera fácil: la capacidad de desarrollar figuras jóvenes de manera orgánica. Hoy una generación entera de creadores elige el streaming porque les da libertad, control creativo y, sobre todo, una relación directa con su comunidad que la televisión tradicional ya no les va a poder ofrecer.

—Fuera de esto está el polémico tema de las métricas o del “rating” ...

—Pero la métrica también mutó. Ya no solo se trata de cuánta gente te ve, sino de cuán rápido y lejos viaja tu contenido, y cuánto obliga al resto a reaccionar. Esa es, por ejemplo, la gran diferencia de Hay Algo Ahí (de Rebord) con cualquier otro programa similar. Rebord siempre genera conversación.

—¿Qué pantallas competidoras miran?

—Todas las pantallas tienen algo para aportar. Son muchas pero diversas; cada una busca un espacio donde construir fidelización con su público. No nos concentramos en ninguna en particular, sí nos enfocamos en saber qué está pasando, qué funciona, qué interesa y qué podemos aportar desde nuestro lugar.

—¿Cuál es el objetivo 2026?

—Blender se convirtió en una de las comunidades de mayor crecimiento del ecosistema digital local. Un proyecto construido con talento argentino, nuevas voces y una forma distinta de entender los medios. El objetivo desde el principio es hacer crecer aún más a nuestra comunidad, que quienes nos siguen encuentren esa voz que los representa, que los identifica y que los hace ser parte.

—¿Cómo definirían este Blender respecto del que comenzó hace tres años?

—Somos un canal inquieto construido por un equipo de perfeccionistas. Desde que lo fundamos junto a Augusto Marini – creador del proyecto y presidente de Cale Group, grupo empresario al que pertenece Blender–, estamos en una búsqueda constante por innovar, escuchar y entender qué interesa a nuestra comunidad. Esa personalidad inquieta es la que nos permite seguir creciendo, no sólo en audiencia sino también en fidelidad. Pensar nuevos formatos, explorar ideas y evolucionar permanentemente es parte de nuestra identidad.

—¿Cuando vieron a gente de Blender armando un programa en Vorterix, qué les pasó a ustedes?

—En el streaming esto pasa todo el tiempo. Los talentos se mueven y los proyectos evolucionan. La industria es, al mismo tiempo, chica y dinámica. Nuestro foco está puesto en nuestra comunidad y las conversaciones que se generan a partir de nuestros contenidos.

—Después de la explicación que dio Rebord sobre la ida de Guille Aquino a Vorteix, ¿hubo contacto con él?

—La relación entre nuestros talentos es un capítulo que les pertenece a ellos. Desde Blender siempre vamos a respetar la decisiones y las opiniones personales.

—¿Hubo algún mensaje de DAIA acerca de lo dicho por Rebord y el Muro de los Lamentos?

—Hasta el momento el canal no. El periodista (Rebord) ya hizo su descargo al aire.