Marcha Universitaria: un balance positivo que envalentona a los gremios

Toda la dirigencia sindical universitaria, tanto la que se mueve en la Ciudad de Buenos Aires como en las provincias, se encargó de calificar la marcha del martes por la tarde como “contundente” y transversal. Una protesta masiva que significó un verdadero llamado de atención al Gobierno, que durante la jornada trató de minimizarla y bajarle acciones.

Más allá de lo que se vio en el distrito porteño, Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA, señala en diálogo con PERFIL que la convocatoria fue muy alta en cada provincia. Lo que obliga, desde su visión, tanto a la administración de Javier Milei como a los gobernadores de Córdoba (Martín Llaroya) o Santa Fe (Maximiliano Pullaro) a tomar cartas en el asunto. O por lo menos, no ignorar el fenómeno social que existió gracias a la marcha.

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También el dirigente dijo que la universidad “atraviesa a toda la sociedad argentina, es otro elemento” y cree que el Gobierno se metió con un tema muy sensible. ¿Cuáles serán los pasos a seguir? En principio, hay muchos dirigentes que apuestan a continuar motorizando acciones para reflejar el ajuste libertario en la educación superior.

Para Perazzi, habrá instancias de diálogo, debates internos y plenarios para articular movimientos. “No nos vamos a quedar callados y sin hacer nada, vamos a ver cómo avanzamos. Pero el Gobierno va a tener que hacer un balance sensato más allá de las sobreactuaciones ideológicas. No pueden torcer la realidad por más que piensen que hubo 130 mil personas ayer. Y ayer en todo el país marcharon más de 1 millón de personas”, explicó el referente.

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En Santa Fe, la marcha fue muy masiva de acuerdo a Claudia Baigorria, la secretaria de formación de CONADU. “Hubo muchas organizaciones que acompañaron, como la mesa del orgullo gay, partidos políticos, jubilados. Y se leyó un documento central frente al rectorado de la Universidad Nacional del Litoral. Esperamos que el Gobierno haga oído y que Milei cumpla con la ley de Financiamiento Universitario”, reflexionó la dirigente, quien recordó que ya existe una normativa aprobada en el Congreso para mejorar condiciones y que la Justicia ya dio la razón.

Asimismo, destacó lo sucedido en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), con muchísima gente acompañando las consignas de los gremios docentes universitarios. “La población se manifestó a favor de la educación pública, no hay dudas”, indicó.



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“Estamos en un unidad con otros sectores que también están en lucha. La universidad no solo fomenta el ascenso social sino también el pensamiento crítico. Donde hay odio, nosotros ponemos solidaridad y donde hay individualismo ponemos fuerza colectiva”, dijo Francisca “Paquita” Staiti, Secretaria General de la Conadu Histórica durante la movilización y Agregó: "Queremos una universidad con nuestros pibes y pibas adentro. Los derechos los defendemos porque los conseguimos luchando, en la calle".

En tanto, Oscar Vallejos, secretario adjunto de la Conaduh, adelantó que va a seguir la pelea en las calles: “Sabemos que la lucha va a continuar, en Buenos Aires y en todo el país por la defensa de nuestras universidades y nuestra soberanía. Seguiremos luchando por una Universidad pública al servicio del pueblo, con docentes y personal no docente con salarios dignos, con un presupuesto que permita sostener el funcionamiento para producir conocimiento y cultura”.

La posición del Gobierno

El Gobierno dio un primer indicio de lo que piensa de la masiva movilización universitaria, la cuarta desde que alcanzó el poder, el martes por la tarde noche: se mostró convencido de que la motorizaron los principales dirigentes de la oposición.

Así lo expresó la cuenta oficial de La Libertad Avanza con un posteo cuya imagen principal contiene las caras de Sergio Massa (referente del Frente Renovador), Axel Kicillof (gobernador de la provincia de Buenos Aires), Juan Grabois (diputado nacional de Fuerza Patria), Myriam Bregman (diputada nacional del Frente de Izquierda) y Martín Lousteau (diputado nacional de la UCR). La foto lleva la leyenda “los promotores de esta marcha política opositora”.

JPK/fl