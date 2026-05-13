De Joe Bonamassa a The Fabulous Thunderbirds: llega Kirk Fletcher a Buenos Aires

El blues tiene una larga tradición de guitarristas capaces de combinar técnica y personalidad. Dentro de esa escena, Kirk Fletcher se consolidó como uno de los nombres más respetados del blues contemporáneo. El músico californiano llegará a Buenos Aires para presentarse el 20 y 21 de mayo en Bebop Club, en dos conciertos centrados en el blues eléctrico, el soul y el rhythm & blues.

Nacido en Bellflower, California, Fletcher creció en un entorno atravesado por la música gospel y la tradición de la iglesia baptista donde predicaba su padre. Esa influencia aparece de manera constante en su manera de tocar y en buena parte de sus composiciones.

Su carrera comenzó a ganar visibilidad a fines de los años noventa y principios de los 2000 dentro del circuito de blues de la Costa Oeste de Estados Unidos. Uno de los puntos clave fue su incorporación a la banda de Kim Wilson, histórico cantante y armonicista de The Fabulous Thunderbirds. Más adelante también integró oficialmente The Fabulous Thunderbirds, una de las bandas clásicas del blues texano.

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Además, Fletcher trabajó y compartió escenario con músicos como Joe Bonamassa, Charlie Musselwhite, Pinetop Perkins, Hubert Sumlin, James Cotton y Robben Ford. Con Bonamassa mantuvo distintas colaboraciones en shows y proyectos vinculados a la escena blues norteamericana, algo que ayudó a ampliar todavía más su reconocimiento internacional.

En paralelo desarrolló una carrera solista sostenida. Entre sus discos más conocidos aparecen Shades of Blue (2004), My Turn (2010), Hold On (2018), My Blues Pathway (2020) y Heartache By The Pound (2022). En esos trabajos Fletcher mezcla blues tradicional con elementos de soul, funk y gospel, manteniendo un sonido ligado a la tradición pero con producción contemporánea.



Kirk Fletcher de gira por Argentina

Hold On fue uno de sus álbumes más comentados y le dio una mayor proyección dentro de la escena internacional. Más tarde, en My Blues Pathway, sumó colaboraciones con Charlie Musselwhite y Josh Smith, mientras que en sus trabajos recientes continuó explorando un formato más amplio que el blues clásico.

Su disco más nuevo, Keep On Pushing (2025), incluye versiones de autores históricos como Big Bill Broonzy y Arthur Crudup junto con material propio, reafirmando su interés por conectar el blues tradicional con una mirada actual.

Las fechas en Bebop Club marcarán su regreso a la Argentina en un formato cercano, ideal para un músico cuya propuesta se apoya más en el groove, el fraseo y la dinámica que en el impacto escénico. Para el público local será una oportunidad de ver en vivo a un guitarrista que desde hace años forma parte del circuito principal del blues internacional.