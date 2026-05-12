Jamiroquai regresa a Argentina para celebrar los 30 años de “Virtual Insanity” y el anuncio de un nuevo disco

Tras nueve años de ausencia Jamiroquai confirma su esperado desembarco en Buenos Aires. El show, producido por DF Entertainment, tendrá lugar el 17 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro y la excusa será celebrar los 30 años de "Virtual Insanity" y el anuncio de su próximo álbum de estudio.

Los tickets para vivir el regreso de los "Space Cowboys" estarán disponibles únicamente a través de allaccess.com.ar, y contarán con una preventa para clientes de Banco Patagonia VISA que estará habilitada desde el lunes 18 de mayo a las 10. La venta general comenzará el 19 de mayo a las 10, y estará disponible para todos los medios de pago.

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"Virtual Insanity" fue la obra que los catapultó a la vanguardia estética y musical de los 90, tanto por su propuesta musical, sino también por la apuesta audiovisual de su videoclip que explotó en los canales musicales de la época.



En este show, el público podrá disfrutar de un recorrido por sus clásicos inmortales, como "Space Cowboy" y "Cosmic Girl", junto con la presentación en exclusiva de canciones de su noveno álbum de estudio, actualmente en etapa de finalización, lo que marca el regreso de Jamiroquai al estudio tras casi una década de silencio.

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Desde su irrupción en 1992 con "When You Gonna Learn", Jay Kay fue reconocido por su capacidad de crear canciones con bases jazz-funk que incluían letras que advertían sobre el cambio climático y los riesgos de la inteligencia artificial décadas antes de que dominaran la conversación global.



Con casi dos mil millones de streams y una vigencia irrefutable en plataformas como Spotify, la influencia de Jamiroquai continúa moldeando el sonido de las nuevas generaciones de artistas pop y electrónicos.

El desembarco en Buenos Aires es parte de un ambicioso tour regional que incluye paradas en el escenario Sunset de Rock in Rio, Santiago de Chile, Bogotá y tres fechas en México. El show promete ser un espectáculo visual y sonoro de primer nivel, reafirmando por qué Jay Kay sigue siendo considerado uno de los últimos y más enigmáticos rockstars de nuestra era.

Precios y ubicaciones

PIT - $320.000 + SC

PLATEA 1 - $250.000 + SC

PLATEA 2 - $170.000 + SC

CAMPO DELANTERO - $190.000 + SC

CAMPO GENERAL - $95.000 + SC

