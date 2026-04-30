Premios Gardel 2026: todos los nominados, categoría por categoría

La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) dio a conocer este jueves el listado completo de los nominados a los Premios Gardel 2026. En una edición marcada por un profundo recambio generacional y la consolidación de las nuevas figuras globales, la música argentina se prepara para su noche más importante, que tendrá lugar el martes 26 de mayo.
El gran protagonista de esta edición es Milo J, quien rompió récords al cosechar 18 candidaturas, incluyendo las categorías más codiciadas como Álbum del Año y Canción del Año. Lo siguen de cerca Lali y Miranda!, quienes con su colaboración y trabajos individuales demuestran la vigencia del pop local. La banda liderada por Ale Sergi y Juliana Gattas destaca especialmente con nueve nominaciones en seis categorías diferentes.
La categoría Álbum del Año reúne cinco trabajos con perfiles estéticos y productivos diferenciados: Latinaje, de Cazzu, con base en el trap y una producción orientada a beats programados y capas electrónicas; La vida era más corta, de Milo J, con fuerte impronta narrativa y cruces entre rap, canción y arreglos acústicos; Cuerpos, vol. 1, de Babasónicos, con un enfoque de rock alternativo sostenido en producción de estudio y diseño sonoro; No vayas a atender cuando el demonio llama, de Lali, con orientación pop y alto componente de producción digital; y Para quién trabajas vol. I, de Marilina Bertoldi, centrado en un formato rock con predominio de instrumentación orgánica y dirección autoral.
Cindy Cats reventó la pista: Trueno, Ángela Torres y un ensamble donde el funk se fusionó con la cumbia y el reggaetón
Álbum del Año
Latinaje — Cazzu
No vayas a atender cuando el demonio llama — Lali Espósito
La Vida Era Más Corta — Milo J
Cuerpos, vol.1 — Babasónicos
Para quién trabajas vol. I — Marilina Bertoldi
Canción del Año
Advertencia – Babasónicos (Autor/Comp: Adrián Rodríguez)
Niño – Milo J (Autores: C.J. Villarruel, G.A.R. Nelli, M.D.T. Cocomarola / Comp: C.J. Villarruel, S. Alvarado, Tatool, G.A.R. Nelli, M.D.T. Cocomarola)
Mejor que vos – Lali & Miranda! (Autores/Comp: M. Espósito, M. De Tommaso, M. D’Agosto, A. Sergi)
Con Otra – Cazzu (Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli / Comp: Nicolás Cotton)
Favorita – Angela Torres (Autores/Comp: Á. Caccia Torres, I. Terán Lieban, F. Ugarte, M. De Tommaso)
El gordo – Marilina Bertoldi (Autora/Comp: Marilina Bertoldi)
Querida Yo – Yami Safdie, Camilo (Autores/Comp: Yami Safdie, Camilo)
Fresh – Trueno (Autor: Mateo Palacios Corazzina / Comp: M. Palacios Corazzina, Tatool, L.B. Leth Kroll)
#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso (Autores/Comp: C. Guerreiro, U. Guerriero, R. Arcaute, F. Vindver, V. Jiménez, G. Borri, GALE)
Grabación del Año
In the City – Charly García & Sting. Ingenieros: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller. Productor: Charly García.
Niño – Milo J. Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo. Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool.
Mejor que vos – Lali & Miranda! Ingenieros: Mauro De Tommaso, Federico Barreto. Productores: Mauro De Tommaso, Don Barreto.
Ingeniería de Grabación
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso. Ingenieros: Rafa Arcaute, Federico Vindver, LAMADRID, Josh Newell.
A tres días de la tierra – Eruca Sativa. Ingeniero: Facundo Rodríguez.
La Vida Era Más Corta – Milo J. Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo.
Mejor Álbum Artista de Folklore
Mirarse en otros ojos — La Ferni
Décimas — Maggie Cullen
Fuera de lugar — Liliana Herrero
Mejor Álbum Artista de Rock
Para quién trabajas vol. I — Marilina Bertoldi
El retorno — Santiago Motorizado
El (in) Correcto Uso de la Metáfora — Richard Coleman
Continhuará — Fernando Ruiz Díaz
Novela — Fito Páez
Mejor Álbum Artista de Tango
Canciones de dos puertos — Alfredo Piro Rinaldi
Pratanguero — Ariel Prat
Actos de gentileza — Florian
Mejor Álbum Artista Pop
Cuerpo — Olivia Wald
Detalles — Zoe Gotusso
Mi Norte & Mi Sur — Diego Torres
No vayas a atender cuando el demonio llama — Lali
No me olvides — Ángela Torres
El Verdadero — Juan Ingaramo
Perfectas — Emilia Mernes
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Mejor Álbum Urbano
Gotti B — Tiago PZK
Quimera — María Becerra
166 (Deluxe) retirada — Milo J
Saturación pop — YSY A
Lamba — FMK
Mejor Álbum Grupo Pop
Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
Vandalos – Bandalos Chinos
4EVER – K4OS
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo.
Malportada – Nathy Peluso.
La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta.
Vol. 1 – El Negro Tecla.
Mejor Álbum Grupo de Rock
Divididos — Divididos
Artificio — Indios
A tres días de la tierra — Eruca Sativa
El club de la pelea I — Airbag
Cuerpos, vol.1 — Babasónicos
Sesión 20° Aniversario — El Mató a un Policía Motorizado
Mejor Canción de Rock
“El gordo” — Marilina Bertoldi
“In the City” — Charly García & Sting
“Volarte” — Eruca Sativa
“Pensando en Ella” — Dante Spinetta
“Advertencia” — Babasónicos
“Aliados en un viaje” — Divididos
Mejor Canción Urbana
“Sin cadenas” — Paulo Londra
“Bzrp Sessions” — Bizarrap & Daddy Yankee
“Olimpo” — Milo J
“Cruz” — Trueno & Feid
“Historia” — Ramma
Mejor Canción de Tango
La Marcha de la Bronca – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso
La Guitarra – Melingo & Fito Paez
Nada – Ariel Ardit y Lidia Borda
Mejor Canción en Vivo
Fanático (en vivo) – Lali
Inocente – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez
La que puede, puede - Live at NPR Music ́s Tiny Desk – Ca7riel & Paco Amoroso
Sábado – Cindy Cats
La Taleñita – Milo J & Campedrinos
Mejor Canción de Cuarteto
Julieta & Romeo (En Vivo) – Ian Lucas & Q’ Lokura
Carita Triste – Q’Lokura, Los Herrera
Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!
Hielo, vino y coca – Los Tabaleros & Los Caligaris
No se ve / Chingón – Desakta2
DIOS – Ulises Bueno
Otra Poesía – L-Gante, La K ́onga
Mejor Canción de Pop
Perfecto Final – Conociendo Rusia, Nathy Peluso.
El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso.
El Ritmo – Bandalos Chinos.
Favorita – Angela Torres.
Me Gusta – Miranda! & TINI.
Mejor que vos – Lali & Miranda!.
Mejor Canción Pop Rock
33 – Lali & Dillom.
#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso.
Barry Lindo – El Kuelgue.
Tus Cosas (Ft. Airbag) – Tan Bionica.
Desastres Fabulosos – Conociendo Rusia, Jorge Drexler.
Mejor Canción Tropical / Cumbia
Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas.
Con Otra – Cazzu.
Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD.
Amiga Traidora (Cumbia TexMex) – Angela Leiva.
Echar de Menos – Ke Personajes.
Tu jardín con enanitos – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles.
Mejor Álbum Canción de Autor
Gamurgatrónica – Ruben Rada
Querida Yo – Yami Safdie
Vivir Así – Barbarita Palacios
Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti
Amor de mi herida – Camilú
Mejor Álbum Conceptual
Tucumano Soy – Juan Falú
La Vida Era Más Corta – Milo J
Sandro así – Ariel Ardit
Mejor Nuevo Artista
María Wolff, Blair, Little Boogie & Stereo, Cindy Cats, Tuli, La Ferni, Sofía de Ciervo, Mia Folino, Las Tussi, Chechi de Marcos, 143leti.
Mejor Videoclip Corto
"El gordo" (Marilina Bertoldi), "Bajo De La Piel" (Milo J), "#Tetas" (Ca7riel & Paco Amoroso), "In the City" (Charly García & Sting), "Advertencia" (Babasónicos).
Mejor Videoclip Largo
Todo Es Folklore – Los Tabaleros Director: Niko Sedano.
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky.
La Vida Era Más Corta – Milo J Directores: Teresa Carril, Nacho A. Villar.
No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali Director: Lautaro Espósito.
Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos Director: Leopoldo Montero Ciancio.
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Mejor Álbum Banda de Sonido
The Last of Us: Season 2 — Gustavo Santaolalla & David Fleming (composición y producción musical para la serie de HBO)
La mujer de la fila — Daniel Godfrid y Sebastián Espósito (banda sonora original)
Los Mufas: suerte para la desgracia — Juan Blas Caballero (banda sonora original)
Mejor Álbum de Cuarteto
Rompecabezas – Ulises Bueno
Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo
Que sed – Luck Ra
En Vivo Buenos Aires – La K’onga
Mejor Colección de Catálogo
Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) — Luis Alberto Spinetta (reedición de catálogo con restauración y remasterización de audio)
Suiza 1980 (Remastering 2025) — Mercedes Sosa (registro en vivo remasterizado con material histórico recuperado)
Adiós Sui Generis (50 años) — Sui Generis (edición aniversario con material restaurado y reeditado)
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
Okupas – Little Boogie & Stereo
Bhavilonia – Bhavi
Culto III – Neo Pistea
Gauchos – Veeyam
EUB Deluxe – Trueno
Versus – Paulo Londra
Mejor Álbum de Reggae/Ska
Alfonsina y el mal – Señor Flavio
La Respuesta – Leonchalon
Raíces muy fuertes – Fidel Nadal
A Tempo – Dread Mar I
Mejor Álbum en Vivo
Juegue Kuelgue – El Kuelgue
Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu
Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece
Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia
Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
Signos 25 años Vivo – Los Nocheros
En vivo volumen I – Cindy Cats
Esencia En Vivo – Cruzando El Charco
Mejor Álbum Folklore Alternativo
Trinar(La flor) – Nadia Larcher
89 – Flor Paz
Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto
Mejor Álbum Grupo de Folklore
FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea
Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno
Hasta que aclare – Eva y Nadia
Bipolar – Campedrinos
Mejor Álbum Infantil
Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas
Luna con duendes (Canciones, arrullos y susurros para la hora de dormir) – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López
Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia – El Reino Infantil, La Granja de Zenón
Al Agua Pez – Pequeño Pez
Mejor Álbum Instrumental
Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas
Solo – Pipi Piazzolla
La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura
Mejor Álbum Música Electrónica
Deseo – Mistol Team.
Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros.
X-Sex – Six Sex.
Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental
EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda) Orquesta de Tango – EMPA Orquesta de Tango.
Tangomorphosis – Pablo Estigarribia.
Tango – José Colángelo.
Mejor Álbum Pop Alternativo
Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur.
Hotcore – Taichu.
En el Ciber – Benito Cerati.
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso.
Tanya – Juana Rozas.
Mejor Álbum Rock Alternativo
Exultante – Carca.
Ceremonia – 1915.
Instantáneo – Viva Elastico.
Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders.
Mejor Álbum Rock Pesado
Vive – Claudio Marciello.
Legado – A.N.I.M.A.L.
Alto Viaje – Corvex.
Mejor Álbum Urbano
Gotti B – Tiago PZK.
Quimera – Maria Becerra.
166 (Deluxe) retirada – Milo J.
Saturación pop – Ysy A.
Lamba – FMK.
Mejor Arte
Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseñador: Maxi Anselmo).
Doga – Juana Molina (Diseñador: Alejandro Ros).
Novela – Fito Paez (Diseñadores: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari).
Mejor Colaboración
Loco un poco – Turf & Lali.
Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!.
Campera de cuero – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo.
Jangadero – Milo J & Mercedes Sosa.
Mi Vida – Tan Bionica, Andrés Calamaro.
In the City – Charly García & Sting.
Mejor que vos – Lali & Miranda!.
Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee.
Me Gusta – Miranda! & TINI.
Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas.
Mejor Colaboración Urbana
Hasta que me enamoro – Maria Becerra, Tini.
Gil – Milo J, Trueno.
Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee.
Masna remix – FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK.
La verdadera – Ramma, Kidd Voodoo.
Flashbacks | CROSSOVER #9 – Wisin, Paulo Londra, Big One.
Productor del año
Nico Cotton
Evlay
Gustavo Santaolalla
Cachorro López
Marilina Bertoldi
Tatool
Mauro De Tommaso
Milo J
Santiago Alvarado
GD