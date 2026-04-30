Premios Gardel 2026: todos los nominados, categoría por categoría

La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) dio a conocer este jueves el listado completo de los nominados a los Premios Gardel 2026. En una edición marcada por un profundo recambio generacional y la consolidación de las nuevas figuras globales, la música argentina se prepara para su noche más importante, que tendrá lugar el martes 26 de mayo.

El gran protagonista de esta edición es Milo J, quien rompió récords al cosechar 18 candidaturas, incluyendo las categorías más codiciadas como Álbum del Año y Canción del Año. Lo siguen de cerca Lali y Miranda!, quienes con su colaboración y trabajos individuales demuestran la vigencia del pop local. La banda liderada por Ale Sergi y Juliana Gattas destaca especialmente con nueve nominaciones en seis categorías diferentes.

Milo J, el artista más nominado de los Premios Gardel 2026, encabeza la nueva generación con 18 candidaturas

La categoría Álbum del Año reúne cinco trabajos con perfiles estéticos y productivos diferenciados: Latinaje, de Cazzu, con base en el trap y una producción orientada a beats programados y capas electrónicas; La vida era más corta, de Milo J, con fuerte impronta narrativa y cruces entre rap, canción y arreglos acústicos; Cuerpos, vol. 1, de Babasónicos, con un enfoque de rock alternativo sostenido en producción de estudio y diseño sonoro; No vayas a atender cuando el demonio llama, de Lali, con orientación pop y alto componente de producción digital; y Para quién trabajas vol. I, de Marilina Bertoldi, centrado en un formato rock con predominio de instrumentación orgánica y dirección autoral.

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Cindy Cats reventó la pista: Trueno, Ángela Torres y un ensamble donde el funk se fusionó con la cumbia y el reggaetón

Álbum del Año

Latinaje — Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama — Lali Espósito

La Vida Era Más Corta — Milo J

Cuerpos, vol.1 — Babasónicos

Para quién trabajas vol. I — Marilina Bertoldi

Canción del Año

Advertencia – Babasónicos (Autor/Comp: Adrián Rodríguez)

Niño – Milo J (Autores: C.J. Villarruel, G.A.R. Nelli, M.D.T. Cocomarola / Comp: C.J. Villarruel, S. Alvarado, Tatool, G.A.R. Nelli, M.D.T. Cocomarola)

Mejor que vos – Lali & Miranda! (Autores/Comp: M. Espósito, M. De Tommaso, M. D’Agosto, A. Sergi)

Con Otra – Cazzu (Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli / Comp: Nicolás Cotton)

Favorita – Angela Torres (Autores/Comp: Á. Caccia Torres, I. Terán Lieban, F. Ugarte, M. De Tommaso)

El gordo – Marilina Bertoldi (Autora/Comp: Marilina Bertoldi)

Querida Yo – Yami Safdie, Camilo (Autores/Comp: Yami Safdie, Camilo)

Fresh – Trueno (Autor: Mateo Palacios Corazzina / Comp: M. Palacios Corazzina, Tatool, L.B. Leth Kroll)

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso (Autores/Comp: C. Guerreiro, U. Guerriero, R. Arcaute, F. Vindver, V. Jiménez, G. Borri, GALE)

Cazzu compite por el Gardel de Oro con Latinaje

Grabación del Año

In the City – Charly García & Sting. Ingenieros: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller. Productor: Charly García.

Niño – Milo J. Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo. Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool.

Mejor que vos – Lali & Miranda! Ingenieros: Mauro De Tommaso, Federico Barreto. Productores: Mauro De Tommaso, Don Barreto.

Ca7riel & Paco Amoroso suman múltiples nominaciones y se posicionan como una de las propuestas más dinámicas de la escena actual

Ingeniería de Grabación

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso. Ingenieros: Rafa Arcaute, Federico Vindver, LAMADRID, Josh Newell.

A tres días de la tierra – Eruca Sativa. Ingeniero: Facundo Rodríguez.

La Vida Era Más Corta – Milo J. Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo.

Mejor Álbum Artista de Folklore

Mirarse en otros ojos — La Ferni

Décimas — Maggie Cullen

Fuera de lugar — Liliana Herrero

Abel Pintos compite con Gracias a la vida en la categoría Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I — Marilina Bertoldi

El retorno — Santiago Motorizado

El (in) Correcto Uso de la Metáfora — Richard Coleman

Continhuará — Fernando Ruiz Díaz

Novela — Fito Páez

Mejor Álbum Artista de Tango

Canciones de dos puertos — Alfredo Piro Rinaldi

Pratanguero — Ariel Prat

Actos de gentileza — Florian

Mejor Álbum Artista Pop

Cuerpo — Olivia Wald

Detalles — Zoe Gotusso

Mi Norte & Mi Sur — Diego Torres

No vayas a atender cuando el demonio llama — Lali

No me olvides — Ángela Torres

El Verdadero — Juan Ingaramo

Perfectas — Emilia Mernes

Ediciones de la Flor cierra después de 60 años: el fin del sello que publicó a Quino y Fontanarrosa

Mejor Álbum Urbano

Gotti B — Tiago PZK

Quimera — María Becerra

166 (Deluxe) retirada — Milo J

Saturación pop — YSY A

Lamba — FMK

Mejor Álbum Grupo Pop

Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Vandalos – Bandalos Chinos

4EVER – K4OS

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo.

Malportada – Nathy Peluso.

La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta.

Vol. 1 – El Negro Tecla.

Charly García vuelve a competir en los Premios Gardel con “In the City”, su colaboración con Sting, en la categoría Grabación del Año

Mejor Álbum Grupo de Rock

Divididos — Divididos

Artificio — Indios

A tres días de la tierra — Eruca Sativa

El club de la pelea I — Airbag

Cuerpos, vol.1 — Babasónicos

Sesión 20° Aniversario — El Mató a un Policía Motorizado

Mejor Canción de Rock

“El gordo” — Marilina Bertoldi

“In the City” — Charly García & Sting

“Volarte” — Eruca Sativa

“Pensando en Ella” — Dante Spinetta

“Advertencia” — Babasónicos

“Aliados en un viaje” — Divididos

Mejor Canción Urbana

“Sin cadenas” — Paulo Londra

“Bzrp Sessions” — Bizarrap & Daddy Yankee

“Olimpo” — Milo J

“Cruz” — Trueno & Feid

“Historia” — Ramma

Mejor Canción de Tango

La Marcha de la Bronca – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso

La Guitarra – Melingo & Fito Paez

Nada – Ariel Ardit y Lidia Borda

Gustavo Santaolalla y Juan Blas Caballero figuran entre los nominados a Mejor Álbum Banda de Sonido, con trabajos destacados en cine y televisión

Mejor Canción en Vivo

Fanático (en vivo) – Lali

Inocente – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez

La que puede, puede - Live at NPR Music ́s Tiny Desk – Ca7riel & Paco Amoroso

Sábado – Cindy Cats

La Taleñita – Milo J & Campedrinos

Mejor Canción de Cuarteto

Julieta & Romeo (En Vivo) – Ian Lucas & Q’ Lokura

Carita Triste – Q’Lokura, Los Herrera

Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!

Hielo, vino y coca – Los Tabaleros & Los Caligaris

No se ve / Chingón – Desakta2

DIOS – Ulises Bueno

Otra Poesía – L-Gante, La K ́onga

Mejor Canción de Pop

Perfecto Final – Conociendo Rusia, Nathy Peluso.

El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso.

El Ritmo – Bandalos Chinos.

Favorita – Angela Torres.

Me Gusta – Miranda! & TINI.

Mejor que vos – Lali & Miranda!.

Marilina Bertoldi compite por el Gardel de Oro con Para quién trabajas vol. I y suma nominaciones en categorías clave del rock

Mejor Canción Pop Rock

33 – Lali & Dillom.

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso.

Barry Lindo – El Kuelgue.

Tus Cosas (Ft. Airbag) – Tan Bionica.

Desastres Fabulosos – Conociendo Rusia, Jorge Drexler.

Mejor Canción Tropical / Cumbia

Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas.

Con Otra – Cazzu.

Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD.

Amiga Traidora (Cumbia TexMex) – Angela Leiva.

Echar de Menos – Ke Personajes.

Tu jardín con enanitos – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles.

Mejor Álbum Canción de Autor

Gamurgatrónica – Ruben Rada

Querida Yo – Yami Safdie

Vivir Así – Barbarita Palacios

Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti

Amor de mi herida – Camilú

Miranda! alcanza nueve nominaciones en seis categorías —entre ellas Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Álbum Grupo Pop— con Nuevo Hotel Miranda! y varias colaboraciones

Mejor Álbum Conceptual

Tucumano Soy – Juan Falú

La Vida Era Más Corta – Milo J

Sandro así – Ariel Ardit

Mejor Nuevo Artista

María Wolff, Blair, Little Boogie & Stereo, Cindy Cats, Tuli, La Ferni, Sofía de Ciervo, Mia Folino, Las Tussi, Chechi de Marcos, 143leti.

Mejor Videoclip Corto

"El gordo" (Marilina Bertoldi), "Bajo De La Piel" (Milo J), "#Tetas" (Ca7riel & Paco Amoroso), "In the City" (Charly García & Sting), "Advertencia" (Babasónicos).

Mejor Videoclip Largo

Todo Es Folklore – Los Tabaleros Director: Niko Sedano.

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky.

La Vida Era Más Corta – Milo J Directores: Teresa Carril, Nacho A. Villar.

No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali Director: Lautaro Espósito.

Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos Director: Leopoldo Montero Ciancio.

Pacho O 'Donnell: “Uno es mejor persona en la vejez”

Mejor Álbum Banda de Sonido

The Last of Us: Season 2 — Gustavo Santaolalla & David Fleming (composición y producción musical para la serie de HBO)

La mujer de la fila — Daniel Godfrid y Sebastián Espósito (banda sonora original)

Los Mufas: suerte para la desgracia — Juan Blas Caballero (banda sonora original)

Esto es ¡FA! compite en Mejor Álbum Grupo de Folklore con FAlklore Vol. 1 y 2, junto a Mex Urtizberea

Mejor Álbum de Cuarteto

Rompecabezas – Ulises Bueno

Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo

Que sed – Luck Ra

En Vivo Buenos Aires – La K’onga

Mejor Colección de Catálogo

Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) — Luis Alberto Spinetta (reedición de catálogo con restauración y remasterización de audio)

Suiza 1980 (Remastering 2025) — Mercedes Sosa (registro en vivo remasterizado con material histórico recuperado)

Adiós Sui Generis (50 años) — Sui Generis (edición aniversario con material restaurado y reeditado)

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

Okupas – Little Boogie & Stereo

Bhavilonia – Bhavi

Culto III – Neo Pistea

Gauchos – Veeyam

EUB Deluxe – Trueno

Versus – Paulo Londra

Mejor Álbum de Reggae/Ska

Alfonsina y el mal – Señor Flavio

La Respuesta – Leonchalon

Raíces muy fuertes – Fidel Nadal

A Tempo – Dread Mar I

Mejor Álbum en Vivo

Juegue Kuelgue – El Kuelgue

Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu

Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece

Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia

Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

Signos 25 años Vivo – Los Nocheros

En vivo volumen I – Cindy Cats

Esencia En Vivo – Cruzando El Charco

Mejor Álbum Folklore Alternativo

Trinar(La flor) – Nadia Larcher

89 – Flor Paz

Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto

Mejor Álbum Grupo de Folklore

FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea

Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno

Hasta que aclare – Eva y Nadia

Bipolar – Campedrinos

Campedrinos compite en la categoría Mejor Álbum Grupo de Folklore con Bipolar

Mejor Álbum Infantil

Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas

Luna con duendes (Canciones, arrullos y susurros para la hora de dormir) – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López

Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia – El Reino Infantil, La Granja de Zenón

Al Agua Pez – Pequeño Pez

Mejor Álbum Instrumental

Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas

Solo – Pipi Piazzolla

La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura

Mejor Álbum Música Electrónica

Deseo – Mistol Team.

Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros.

X-Sex – Six Sex.

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda) Orquesta de Tango – EMPA Orquesta de Tango.

Tangomorphosis – Pablo Estigarribia.

Tango – José Colángelo.

Mejor Álbum Pop Alternativo

Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur.

Hotcore – Taichu.

En el Ciber – Benito Cerati.

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso.

Tanya – Juana Rozas.

Mejor Álbum Rock Alternativo

Exultante – Carca.

Ceremonia – 1915.

Instantáneo – Viva Elastico.

Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders.

Mejor Álbum Rock Pesado

Vive – Claudio Marciello.

Legado – A.N.I.M.A.L.

Alto Viaje – Corvex.

Mejor Álbum Urbano

Gotti B – Tiago PZK.

Quimera – Maria Becerra.

166 (Deluxe) retirada – Milo J.

Saturación pop – Ysy A.

Lamba – FMK.

Mejor Arte

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseñador: Maxi Anselmo).

Doga – Juana Molina (Diseñador: Alejandro Ros).

Novela – Fito Paez (Diseñadores: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari).

Mejor Colaboración

Loco un poco – Turf & Lali.

Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!.

Campera de cuero – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo.

Jangadero – Milo J & Mercedes Sosa.

Mi Vida – Tan Bionica, Andrés Calamaro.

In the City – Charly García & Sting.

Mejor que vos – Lali & Miranda!.

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee.

Me Gusta – Miranda! & TINI.

Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas.

Mejor Colaboración Urbana

Hasta que me enamoro – Maria Becerra, Tini.

Gil – Milo J, Trueno.

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee.

Masna remix – FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK.

La verdadera – Ramma, Kidd Voodoo.

Flashbacks | CROSSOVER #9 – Wisin, Paulo Londra, Big One.

Productor del año

Nico Cotton

Evlay

Gustavo Santaolalla

Cachorro López

Marilina Bertoldi

Tatool

Mauro De Tommaso

Milo J

Santiago Alvarado

GD