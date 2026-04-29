Ediciones de la Flor cierra después de 60 años: el fin del sello que publicó a Quino y Fontanarrosa

Con un mensaje de despedida en su stand de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Ediciones de la Flor anunció su cierre definitivo. “50 ferias y una sola flor”, se lee en el mensaje del sello que publicó a Quino y Fontanarrosa.

En 1966, Daniel Divinsky junto a su socio Oscar Finkelberg y el editor Jorge Álvarez decidieron incursionar en el mundo editorial. Fue la escritora y periodista Pirí Lugones, nieta del poeta Leopoldo Lugones y luego desaparecida durante la dictadura cívico-militar, quien exclamó: "¡Flor de editorial quieren hacer!". Así fue el bautismo de Ediciones de la Flor cuyo primer libro publicado fue la antología Buenos Aires, de la fundación a la angustia, con relatos de Julio Cortázar, Rodolfo Walsh y David Viñas.

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El mayor legado de Divinsky, que falleció el año pasado, fue haber publicado por primera vez en formato libro Mafalda, de Quino, en 1970, con tiradas iniciales de 200.000 ejemplares que se agotaban rápidamente.

Además descubrió y acompañó a Roberto Fontanarrosa, Caloi, Liniers y Maitena, por lo que consolidó un espacio para la sátira y la crítica social.

Fontanarrosa empezó a publicar con Ediciones de la Flor en 1971. Todo empezó cuando el editor le mandó una carta al humorista gráfico rosarino y le propuso hacer un libro.

De la Flor también publicó la primera novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa (en coedición con Lumen, de España), cuentos y novelas de Roberto Fontanarrosa y Griselda Gambaro, novelas de John Berger y clásicos de no ficción de Rodolfo Walsh.

Tuvo el coraje de editar en 1983 Los Pichiciegos, de Rodolfo Fogwill, novela ambientada en la guerra de Malvinas que había sido rechazada por otras editoriales y que hoy integra el canon literario argentino.

Exilio durante la dictadura

Durante la última dictadura militar Divinsky 1977 fue detenido durante cuatro meses por publicar el libro infantil alemán Cinco dedos, cuya portada con un puño en alto fue considerada subversiva.

Este episodio también aparece en el mensaje de despedida en el stand de la Feria donde la editorial repasa su historia: "En 1975 participamos de la primera Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y, aun estando presos o en el exilio sus editores, estuvimos en todas las que hubo desde entonces…"



El final de Divinsky y la continuidad de Kuki Miller

Kuki Miller fue la pareja y socia de Daniel y, aunque se separaron en 2009 siguieron como dupla al frente de su proyecto hasta 2015 cuando Divinsky se retiró del rol de director. A partir de ese año, Miller ocupó la dirección editorial.

En 2011 Divinsky fue galardonado con el Premio Perfil a la Inteligencia y Libertad de Expresión, en el rubro Humanidades y aporte cultural.

En 2025 la editorial sufrió uno de los golpes más importantes cuando los herederos de Quino decidieron trasladar toda su obra —incluida Mafalda— al sello Penguin Random House.

"Mafalda era uno de nuestros principales long sellers. Fue un golpe al corazón", reconoció Miller a Daniel Gigena para La Nación. Sin embargo, aclararon que el cierre que por un agotamiento general y el cierre de un ciclo.

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De todos modos, la caída en el consumo, el aumento en los costos, los cambios en los modos de editar también aceleraron la decisión. "No tengo sucesor; mi hijo es músico y yo no podría empezar con una editorial de cero a mis 82 años", explicó Miller.

"Editar libros en la Argentina siempre fue una carrera con vallas y hasta aquí hemos llegado a los saltos. Hoy la tecnología y el estado de la economía exigen nuevos y muy diferentes desafíos, que resultan determinantes para una editorial que ha mantenido su independencia como bandera. Es nuestra última feria, y nuestro último año de actividad. Nos despedimos, sabiendo que nuestro legado vive en las nuevas editoriales fundadas por jóvenes que crecieron con nuestros libros", apunta el mensaje de despedida.