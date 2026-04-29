Consagrados y emergentes: “Si me voy antes que vos” de Jaime Roos se editó en vinilo y salió el esperado disco de Trueno

Jaime Roos: "Si me voy antes que vos" por primera vez en vinilo

A 30 años de su lanzamiento original, Si me voy antes que vos, uno de los discos más emblemáticos de Jaime Roos, se publica por primera vez en formato vinilo, en una edición especial que recupera una obra clave de la música popular rioplatense. El álbum marcó un momento de consolidación y expansión en la carrera de Roos, tanto en Uruguay como en Argentina, donde su reconocimiento venía en constante crecimiento.

El disco representó una nueva etapa artística: con su banda La Doble, Roos profundizó una búsqueda sonora que incorporó elementos del rock y el pop sin abandonar sus raíces, logrando un equilibrio distintivo entre modernidad y tradición. Grabado en el Estudio El Pie junto al reconocido ingeniero Jorge “Portugués” Da Silva, el álbum exhibe un cuidado trabajo de producción y una identidad sonora definida.

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Canciones como “Don Carlos”, en un cruce de murga y lunfardo, “Bienvenido”, con su pulso de candombe beat, o “Expreso Horizonte”, con Hilda Lizarazu como invitada, reflejan la capacidad de Jaime Roos para construir puentes entre géneros y tradiciones. También se destacan “Los Murguistas”, con la participación de Adriana Varela, y “Good Bye”, que remite a su etapa europea.

Uno de los puntos más altos del álbum es la versión de “Si me voy antes que vos”, interpretada junto a Mercedes Sosa, en una colaboración que potencia la carga emotiva de una de las composiciones más profundas del repertorio de Roos.



Track List

1. Si me voy antes que vos (Primera versión)

2. Bienvenido

3. Don Carlos

4. Los murguistas

5. Si me voy antes que vos (junto a Mercedes Sosa)

6. Suena

7. Sin saber por qué

8. Good bye

9. Expreso horizonte



El Mundo Limón publicó “Plano virtual”

El Mundo Limón lanzó su álbum que traslada a los 80's. Con pinceladas de new wave y funk, el disco explora la alienación digital y el amor no convencional. Plano Virtual es una obra compuesta por ocho tracks de pulso rioplatense y narrativa futurista. A lo largo del disco, desfilan figuras clave de la escena argentina actual como Tomi Sainz (Wos/Ca7riel), Javier Burín (Ca7riel y Paco Amoroso) y Patricio Lema (Paulo Londra).

Creado en 2019, El Mundo Limón condensa la nostalgia disfrazada de alegría que reinaba en los ’80. Redoblantes reverberantes, guitarras filosas, y teclados y sintetizadores ochentosos mantienen vivo el gen del mejor rock nacional. El proyecto liderado por Franco Giaquinta (actual bajista de Marilina Bertoldi y Jaze; y co-compositor y productor en CrewRod) halla el impulso para cada desafío en su incesante búsqueda por la innovación.

Formada por Clara Rodriguez (Benito Cerati, Natalie Perez, Marina Fages, AINDA), Valentina Jordan (Blair, Chechi de Marcos), Emanuel Cortiñas (Emma Horvilleur, Moah), Nicolas Pons (Ekathe, CrewRod) y Mariano Vega (Delfin), la banda ha desarrollado un sonido sólido, versátil y virtuoso.

Trueno presentó "Turr4zo"

Trueno lanzó su cuarto álbum de estudio, Turr4azo, grabado junto a su productor habitual Tatool y El Guincho (Björk, Rosalía, Charli XCX, BTS, FKA Twigs). El álbum parte de una serie de samples que establecen un diálogo entre el pasado, el presente y el futuro, y se integran con la narrativa que el intérprete desarrolla a lo largo del álbum.





Culturalmente, toda la producción está enraizada en los barrios argentinos, a través de una lírica que habla del turro: el arquetipo del joven de clase trabajadora, cuya identidad, jerga y sentido de la moda se han abierto paso en la identidad visual, cultural y musical argentina desde la década de los noventa.

Aterciopelados en Buenos Aires: la paz como bandera y el rock como trinchera





Trueno rinde un tributo a este grupo con el tema central que da nombre a la producción, “Turrazo”, construido en torno a “Tírate un Paso” —un himno en los barrios argentinos de la década de 2010— de Los Wachiturros, banda que influyó en la vida de Trueno, introdujo la cultura juvenil viral a toda una nueva generación y llevó la cumbia villera al éxito comercial.



Leyendas como Pity Álvarez participan en la producción del tema que cierra el álbum “Pity in the sky”; Andrés Calamaro en “1000 horas”; y Rubén Rada en “Uruguay”. La nueva generación está representada por Milo J en “Pumas”, Neo Pistea en “Grillz” y María Becerra en “90s”.



Maria Codino presentó un adelanto de su álbum



Maria Codino inaugura una nueva etapa con “Club de Nostalgia”, el primer adelanto de su próximo disco. Entre la angustia, la saturación y cierta apatía, el tema retrata ese momento en el que uno pierde interés, se desorienta y queda flotando en una nostalgia que no mira tanto hacia atrás como hacia un presente que se vuelve difícil de habitar.



Apoyándose en un pulso pop con reminiscencias a los 80, el tema combina una base rítmica upbeat y una instrumentación bailable que contrasta con el trasfondo emocional.



Maria Codino es compositora, guitarrista, productora y diseñadora audiovisual de Buenos Aires. Su propuesta articula intimidad y exploración sonora, con un pulso que oscila entre lo melancólico y lo rockero.

Inició su proyecto solista en 2020 con el EP Ese Fragmento Velado, que la posicionó como una de las voces emergentes más sólidas de la escena independiente argentina. En agosto de 2023 presentó su disco debut, Tiene Que Haber Un Mapa.

Catalina Ammaturo presentó “Llena de amor”

“Llena de amor” es un segundo adelanto de lo que será el próximo disco de Catalina Ammaturo. Tras lanzar “Sale natural” a finales del año pasado, ahora una nueva canción que ya está disponible en plataformas y se destaca por ser una pieza de pop alternativo y fresco.

Producido por Samuel Shea, grabado entre rincones de su Buenos Aires natal y Ultrasound Studios (Los Ángeles, USA), este tema nace de las experiencias personales de Catalina Ammaturo, donde conecta con el perdón, el reencuentro y se entrega a la felicidad.

Su álbum debut fue Chica Violeta (2023) y en 2024 estrenó su EP La Pena, donde recapitula escenas de amor y dolor. Su sonido combina matices de pop instrospectivo, sintetizadores envolventes y una voz cálida que invita a la reflexión.