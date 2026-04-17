Roxette volvió a Buenos Aires y sorprendió con “Ji ji ji” en un show que reafirmó la vigencia de sus clásicos

El regreso de Roxette a la Argentina, tras 14 años de espera —su última visita había sido en 2012 en el Luna Park—, confirmó que su cancionero resiste el paso del tiempo. La banda volvió a presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires ante un estadio colmado, en el marco de la gira Roxette Live! Back Again! Tour, con Per Gessle al frente y la incorporación de Lena Philipsson como nueva vocalista, en un show que repasó cerca de 20 clásicos y revalidó su vigencia frente a varias generaciones de fans.

¿Puede Roxette seguir siendo Roxette? La respuesta llegó este jueves 16 de abril con un show sold-out que apostó al legado y no se quedó atrapado en la nostalgia. Per Gessle —arquitecto sonoro del dúo— eligió no congelar la historia, sino ponerla en movimiento. “Buenos Aires… ¿me recuerdan? ¿Pueden oírme?”, lanzó al inicio, antes de abrir la noche con “The Big L”, del álbum Joyride. A partir de ahí, “Sleeping in My Car”, “Dressed for Success” y “Crash! Boom! Bang!” marcaron un primer tramo casi sin pausas, con una banda sólida que incluyó a varios de sus integrantes históricos.

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Roxette en vivo, en una noche que marcó su vuelta al público argentino

El setlist se desplegó con una colección de hits: “Wish I Could Fly” dio paso a “Opportunity Nox” y “Fading Like a Flower”, antes de abrir un tramo más melódico con “Church of Your Heart” y “Almost Unreal”, banda sonora de toda una era. Luego llegaron “Stars” y “She’s Got Nothing On (But the Radio)”. Hacia el tramo final, “How Do You Do!” y “Dangerous” terminaron de consolidar el clima festivo. Cada canción fue coreada por el público y la noche se convirtió en un karaoke masivo.

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El despliegue no fue solo sonoro; la puesta en escena de Roxette Live! Back Again! destacó por un diseño de luces y visuales envolventes que transformaban el escenario según el clima de cada composición.

Christoffer Lundquist y Per Gessle, en el Movistar Arena

En uno de los momentos más inesperados del show, el guitarrista Christoffer Lundquist pasó de un riff genérico a los acordes de “Ji Ji Ji”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El momento emotivo llegó con los acordes de "It Must Have Been Love". Lena se detuvo y le dedicó unas palabras a los presentes: “Sé que la extrañan mucho y yo también la extraño, así que cantemos esto juntos y canten lo más fuerte que puedan, así tal vez pueda escucharnos allá en el cielo. Marie, esto es para ti”.

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Lena Philipsson, nueva voz de Roxette, en su presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires

El cierre llegó con “Queen of Rain”, después de “Listen to Your Heart” y “The Look”. Roxette presentó un formato sólido en escena, con Lena Philipsson consolidada como la pieza que terminó de armar el rompecabezas y parte de esta nueva etapa. “Al principio no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente, pero les encantó y los conciertos son cada vez mejores”, había señalado Per Gessle en una entrevista con Clarín.

La gira —definida por el propio músico como el placer de “tocar el catálogo de Roxette, las viejas canciones favoritas”— mostró que su repertorio se mantiene vigente.