La vuelta a Buenos Aires fue para el artista colombiano Sebastián Yatra algo más que una fecha de gira. Llegó al Movistar Arena con la misión de sacarse el traje de “villano” que el imaginario popular le colgó en 2023 después de la frase “te dejé de querer” , vinculada a su ruptura con Tini Stoessel, y con la necesidad de reconectar con el público porteño. Ahora, bajo el concepto de su “Entre Tanta Gente Tour”, logró cumplir su cometido.

Arrancó puntual, bien arriba con "Lienzo" y "Tacones Rojos", desplegando una energía que él mismo definió como "la fkn vibra". De entrada, el colombiano dejó claro que esta etapa de la gira tiene una impronta mucho más urbana y visual, revoleando el micrófono y recorriendo cada rincón del escenario para saludar a los fans de las primeras filas.

De ahí en adelante, la seguidilla de éxitos no dio respiro: metió “Una noche sin pensar” y un cover de “Ojos marrones” que el Arena cantó a los gritos, confirmando esa teoría de Yatra de que el público argentino es “el más cabrón”.

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Parte del setlist fue una línea de tiempo que alternó el dembow de “Sutra” y “Traicionera” con momentos de conexión física, donde Sebas bajó a saludar al público y cantó desde el piso. Mensajes grabados por sus fans aparecieron en las pantallas gigantes, sirviendo de puente para el bloque más nostálgico de la noche, en el que Yatra se movió hacia un escenario alternativo para interpretar “Un año”, el éxito que comparte con los mexicanos de Reik.

El show fue presentado como un recital más íntimo y emotivo​

“Una Vaina Bien” con Silvestre Dangond apareció como parte de los últimos temas del setlist

La temperatura del show cambió cuando decidió bajar al llano, mezclarse con la gente y cantar “Cristina”, un tema que no está en todas las funciones. A la hora de interpretarlo en Buenos Aires, los rumores sobre si la letra sigue dedicada a Tini Stoessel volvieron a aparecer, en un clima donde Sebas se mostró cercano y vulnerable con el público.

“Vinimos a vivir ese milagro que llamamos vida. El milagro somos nosotros, no hay que salir a buscarlo. Darnos un abrazo, que nos rompan el corazón y tener la capacidad de volver a enamorarnos”, fue la declaración que muchos leyeron como una respuesta tardía a las críticas que lo señalaron luego de la ruptura más mediática.

Como en toda buena fiesta argentina, el drama le dio paso a la alegría con invitados. Augusto "Alonso" Gioia, el influencer que es pura luz en redes, subió para interpretar "Lo Que Me Pasa Con Vos", un tema en el que trabajaron juntos y que selló el momento más emotivo de la noche. Después, la temperatura subió con la participación especial de Silvestre Dangond para hacer "Una Vaina Bien", y su amigo de la vida, Jey Cabala, con quien estrenó "Cucaracheo".

De esta manera, el cierre fue la estocada final para terminar de ganarse a la tribuna. En un bloque puramente festivo, Yatra reversionó sus hits —como "Por Perro", "Ya No Tiene Novio" y "Por Fin Te Encontré"— al ritmo de la cumbia y cumplió con el ritual sagrado: se puso la camiseta de la Selección e intentó armar su primer fernet en vivo. "Necesito ayuda, no tengo ni idea de cómo se hace", lanzó en tono distendido, mientras lidiaba con la espuma.

Alonso se presentó como “invitado especial” de Yatra en shows

Una noche completa: desde ‘Cristina’ hasta ‘Una vaina bien’ con Silvestre

Así, con un "Buenos Aires, te adoro" escrito en el lente de la cámara, Yatra se despidió habiendo cumplido su objetivo.

El "Entre Tanta Gente Tour" sigue su ruta

Luego de sacudir al Movistar Arena y reafirmar su romance con el público porteño, el colombiano continúa su recorrido por el continente. La gira, que promete seguir sumando capítulos de redención, tiene por delante un calendario cargado:

18 de abril — Movistar Arena, Santiago de Chile.

22 de abril — Costa 21, Lima, Perú.

25 de abril — Movistar Arena, Bogotá, Colombia.

30 de abril — Coliseo Rumiñahui, Quito, Ecuador.

7 de mayo — CC Amador, Ciudad de Panamá.

9 de mayo — Parque Viva, San José, Costa Rica.

15 de mayo — Complejo Cuscatlán, San Salvador.

16 de mayo — Majadas, Ciudad de Guatemala.

23 de mayo — Palacio de los Deportes, CDMX, México.

13 de junio — Auditorio Banamex, Monterrey, México.

20 de junio — Auditorio Telmex, Guadalajara, México.

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Además de su desembarco en México, Yatra tiene en la mira su proyección internacional: el 22 de junio debutará en el ciclo Austin City Limits, consolidando su lugar como uno de los embajadores más fuertes de la música latina actual.

MV/AF