Pablo Alborán inauguró su Global Tour KM0 con una noche inolvidable en el Movistar Arena

“Esta noche soy vuestro, Buenos Aires”. Con esa frase, el cantautor español Pablo Alborán selló uno de los momentos más emotivos de su regreso al país. El jueves 5 de marzo, el artista malagueño se presentó en el Movistar Arena ante miles de fanáticos en el inicio argentino de su Global Tour KM0, un espectáculo que recorrió distintas etapas de su carrera y combinó sus grandes éxitos con las canciones de su nueva etapa artística.

El concierto comenzó con una potente introducción que enlazó “Tabú”, marcando el pulso de una noche que alternó momentos íntimos con pasajes de energía pop. Inmediatamente después llegó “Quién”, uno de los clásicos que consolidaron su carrera, seguido por “Me quedo”, que terminó de encender al público.

El cantautor español emocionó al público porteño con un show que combinó sus grandes éxitos con las canciones de su nuevo álbum KM0.

Fue recién después de esas primeras canciones cuando el artista se dirigió al público porteño para saludarlo y agradecer el recibimiento. “Venir a Buenos Aires es un privilegio porque siempre me habéis tratado con un cariño enorme”, expresó el músico, que mantiene desde hace más de una década un vínculo estrecho con sus seguidores argentinos.

En ese primer intercambio con el público, Alborán también destacó el papel de su club de fans local, que lo acompaña desde los inicios de su carrera. “Mi club de fans siempre está ahí desde el principio, desde hace 15 años”, recordó el cantante, que a lo largo del show alternó interpretaciones con reflexiones personales sobre su música y su proceso creativo.

La primera parte del concierto continuó con canciones como “Vámonos de aquí”, “No vaya a ser”, “Qué tal te va”, “Tanto” y “Mis 36”, temas que reflejan la evolución sonora del artista y que fueron coreados por el público del Arena de Villa Crespo.

El cantautor español interpretó un repertorio que combinó clásicos de su carrera con canciones de su nuevo álbum KM0.

Uno de los momentos más significativos de la noche llegó con “Planta 7”, una de las canciones más personales de su nuevo álbum KM0. El tema, inspirado en una experiencia familiar vivida en el Hospital La Fe de Valencia, funciona como un homenaje al personal sanitario y a quienes atraviesan situaciones difíciles en los hospitales.

La interpretación de “Algo de mí” continuó ese clima emocional que atravesó buena parte del espectáculo. En esa instancia, el cantante mostró el costado más introspectivo de su nuevo material, que explora historias personales y reflexiones sobre el paso del tiempo.

La intimidad alcanzó uno de sus puntos más altos durante el medley acústico que unió las canciones “Perfectos”, “Imperfectos”, “Que siempre sea verano”, “Tu refugio” y “Dónde está el amor”. En ese segmento, el artista redujo la instrumentación y generó un clima cercano que permitió escuchar al público cantar cada verso.

En ese mismo tramo del show, Alborán invitó a dos fanáticas a subir al escenario, a quienes les dedicó una serenata frente a todo el estadio, generando uno de los momentos más celebrados de la noche.

Uno de los momentos más celebrados del show: Pablo Alborán invitó a dos fans a subir al escenario durante el segmento acústico del concierto.

Más adelante llegó “Perdóname”, uno de los temas más reconocidos de su repertorio, seguido por “Pasos de cero”, que profundizó el recorrido emocional del concierto.

Uno de los momentos de mayor conexión con el público se produjo durante la interpretación de “Saturno”, cuando el cantante apareció con un poncho argentino, un gesto simbólico que desató una ovación inmediata en el Movistar Arena.

En varios pasajes del concierto, el artista también compartió reflexiones sobre su vínculo con el país. “Argentina tiene algo especial para mí. Siempre me ha inspirado: vuestro cine, vuestra música, vuestra literatura”, señaló el músico, que recordó entre sus referencias culturales la película “Martín (Hache)”, protagonizada por Federico Luppi y Cecilia Roth.

Hacia el tramo final, el show ingresó en su etapa más romántica con “Solamente tú”, “Por fin”, “KM0”, “Prometo” y “Copiloto”, una seguidilla de canciones que consolidaron la relación emocional entre el artista y su audiencia.

Sin embargo, el cierre tuvo un tono completamente distinto. Alborán decidió despedirse con una serie de temas más festivos que transformaron el estadio en una celebración colectiva.

Canciones como “Vívela”, “La fiesta – Vivir”, “La vida que nos espera” y “Si quisieras” levantaron al público de sus asientos y pusieron el broche final a una noche marcada por la emoción y la cercanía.

El concierto marcó además el inicio formal del recorrido latinoamericano del Global Tour KM0, la gira que acompaña el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio y que simboliza un nuevo punto de partida en su carrera artística.

Nacido en Málaga en 1989, Pablo Alborán se convirtió en una de las figuras más destacadas del pop latino en la última década. Su carrera comenzó a ganar notoriedad a partir de los videos que publicaba en internet interpretando sus propias composiciones, lo que rápidamente llamó la atención de la industria musical.

Pablo Alborán frente a un Movistar Arena colmado en Buenos Aires

En 2011 lanzó su álbum debut, que incluyó el éxito “Solamente tú”, canción que lo posicionó como una de las voces más prometedoras del pop en español. Desde entonces, su discografía sumó una serie de hits que lo consolidaron en los escenarios internacionales.

A lo largo de su carrera, el artista ha publicado múltiples discos que alcanzaron los primeros puestos de ventas en España y América Latina, y ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos Latin Grammy, premios Billboard y Premios 40 Principales.

Tras haber anunciado en 2024 una pausa creativa para reencontrarse con la inspiración, el artista regresó a los escenarios con un proyecto que apuesta por una narrativa más personal y una sonoridad más orgánica.

El tour continuará su paso por el país con una presentación el 7 de marzo en el Quality Arena de Córdoba, donde el cantante volverá a compartir esta nueva etapa musical con sus seguidores.