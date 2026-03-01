Cazzu desató el pulso de Latinaje con cinco noches agotadas ante más de 50 mil personas

Cazzu finalizó el 28 de febrero su quinta presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires en el marco del Latinaje Tour 2026, una serie de shows completamente agotados que reunió a más de 50 mil personas y confirmó el alcance masivo de una propuesta artística que combina narrativa escénica, identidad cultural y repertorio transversal dentro del universo urbano.

La artista jujeña desplegó un espectáculo de alto nivel de producción que integró más de diez músicos en escena, bailarines y una estructura teatral que convirtió al concierto en una experiencia que fue más allá del formato tradicional del recital. La puesta funcionó como síntesis de una etapa que comenzó con el lanzamiento de Latinaje y que durante el último año consolidó su posicionamiento tanto en el circuito local como internacional.

El show se desarrolló en dos actos claramente diferenciados. El primero adoptó una lógica narrativa cercana al musical, donde las canciones se integraron a una historia ficcional situada en un bar. Allí, a través de coreografías y escenas interpretativas, se desplegó una trama que abordó el deseo, el conflicto y la pérdida. Temas como “Odiame”, “Sobre mi tumba”, “Me tocó perder”, “Piénsame”, “Mala Suerte”, “Engreído” y “Dolce” funcionaron como eje dramático de esta primera parte.

La estética acompañó esa construcción escénica mediante cambios de vestuario que reforzaron el desarrollo del relato. Un vestido negro inicial dio paso a una silueta roja más sofisticada y, finalmente, a un body que marcó el cierre del segmento teatral.

La segunda mitad del espectáculo adoptó una lógica más cercana al formato de concierto tradicional. Allí, Cazzu retomó algunos de los títulos más representativos de su trayectoria reciente, incluyendo “Nena Trampa”, “Brinca”, “Jefa”, “Mucha Data”, “Miedo”, “Toda”, “Loca”, “Ahora” y “Que disparen”, con una respuesta inmediata del público que coreó cada estribillo.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue la interpretación de “Yo Soy María”, clásico de Astor Piazzolla, que la artista incorporó como gesto de conexión con la tradición musical argentina. La inclusión de esta obra funcionó como puente entre el repertorio urbano y la herencia cultural que atraviesa el concepto de Latinaje.

La relación con el público se evidenció también en la recuperación de canciones que no habían formado parte de los shows anteriores de la serie, entre ellas “Chapiadora”, uno de los primeros éxitos de su carrera, que generó una de las reacciones más intensas de la noche.

En contraste, “Con otra”, su mayor éxito internacional hasta el momento, marcó uno de los picos de energía colectiva dentro del recinto, con una audiencia que acompañó de manera unánime cada estrofa.

El tramo más íntimo del concierto llegó con “Inti”, canción dedicada a su hija, que la artista ofreció en diálogo simbólico con las madres presentes en el público.

El cierre estuvo marcado por el estreno en vivo de “Jujuy Estrellado”, su más reciente lanzamiento, acompañado por una escenografía que incluyó una cabeza inflable de diabla y bailarinas caracterizadas que recorrieron el campo del estadio, integrando al público en la escena final.

El gesto reforzó el vínculo con su provincia natal y la dimensión identitaria que atraviesa el concepto estético del espectáculo.

La serie de cinco Movistar Arena se inscribe dentro de un inicio de año particularmente activo para la artista, que ya había participado en festivales como Jesús María y Cosquín, donde presentó formatos especialmente adaptados que incorporaron instrumentos tradicionales.

Ese recorrido tuvo además un capítulo significativo en Jujuy, donde anunció su primer show en estadio propio: el 12 de septiembre en el Estadio 23 de Agosto.

La fecha marcará un nuevo hito dentro del Latinaje Tour 2026, que continuará su expansión internacional con presentaciones previstas en Estados Unidos, México, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Uruguay y España.

El proyecto Latinaje, lanzado en abril de 2025, debutó en el primer puesto del ranking Billboard Latin Albums y acumuló cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidando su alcance global.