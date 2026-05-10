Turf celebró sus 30 años con una fiesta total en Buenos Aires: entrada en descapotable, clásicos y una torta sobre el escenario

“Volver al futuro”. La frase apareció como una síntesis perfecta de lo que ocurrió en el Complejo C Art Media, donde Turf celebró sus 30 años de trayectoria con un recital que combinó nostalgia, espectáculo y vigencia. Frente a una sala colmada, la banda encabezada por Joaquín Levinton convirtió el aniversario en una experiencia atravesada por clásicos, visuales impactantes y momentos pensados para reforzar el vínculo histórico con su público.

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El recital, que marcó además el regreso del grupo a la Ciudad de Buenos Aires durante 2026, comenzó con una escena poco habitual para el rock argentino, los integrantes ingresaron al predio a bordo de un auto descapotable antiguo antes de subir al escenario. La entrada funcionó como declaración de principios para una noche cargada de teatralidad, humor y celebración.

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Desde el inicio, la puesta en escena acompañó el concepto de festejo. Las pantallas mostraron visuales alusivas al cumpleaños de la banda, mientras el escenario incorporó pisos especiales, gráficos dinámicos y referencias constantes a las tres décadas de historia del grupo.

Durante casi dos horas, Turf recorrió distintas etapas de su carrera sin limitarse únicamente a los hits más reconocidos. El repertorio incluyó clásicos que marcaron a varias generaciones y también dos canciones inéditas que formarán parte del próximo disco de estudio de la banda.

Cada tramo del show pareció diseñado para reafirmar el lugar que Turf ocupa dentro del rock nacional, una banda capaz de sostener una identidad propia durante tres décadas sin perder conexión con nuevas audiencias.

Turf celebró tres décadas de trayectoria con un show especial en Buenos Aires.

Al frente del recital, Joaquín Levinton volvió a demostrar por qué se consolidó como una de las figuras más carismáticas de la escena argentina. Con una presencia escénica dominante y un manejo constante del clima del show, el cantante sostuvo el ritmo de la noche desde el primer minuto.

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A su lado, Leandro Lopatín en guitarra, Fernando Caloia en batería, Carlos Tapia en bajo, Nicolás Ottavianelli en teclados y Santiago Tato en guitarra completaron una formación sólida y precisa, que mantuvo la intensidad durante toda la presentación.

Sin recurrir a invitados especiales ni apariciones sorpresa, la banda apostó por centrar el espectáculo en las canciones y en la química construida con el público desde mediados de los años noventa.

“Loco un poco” desató uno de los momentos más celebrados del recital, con globos gigantes recorriendo toda la sala.

Uno de los momentos más celebrados llegó con “Loco un poco”, cuando enormes globos comenzaron a recorrer el campo mientras el escenario se transformaba en una verdadera fiesta colectiva. El público respondió cantando cada tema y acompañó el show con una energía constante que terminó de consolidar el clima emotivo de la noche.

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La conexión entre Turf y sus seguidores fue uno de los ejes centrales del recital. Lejos de presentarse como un simple show aniversario, el concierto funcionó como una celebración compartida entre la banda y varias generaciones que crecieron con sus canciones.

Joaquín Levinton y el resto de la banda coronaron la noche con una celebración junto a sus seguidores por los 30 años de carrera.

Sobre el final del recital, una enorme torta apareció en escena y los músicos soplaron las velitas junto al público para coronar el festejo por las tres décadas de carrera. La imagen sintetizó el espíritu del concierto: una celebración descontracturada, popular y profundamente ligada a la identidad que Turf construyó desde su aparición en 1995.

El recital en el Complejo C Art Media también reafirmó el gran presente de la banda, que durante este año participó en festivales como Cosquín Rock, Lollapalooza Argentina y Rock en Baradero.

En paralelo, Turf continúa expandiendo su gira aniversario y ya confirmó una nueva presentación el próximo 8 de agosto en Quality Lab, Córdoba, donde continuará celebrando sus 30 años junto a su público.