Faus K presentó “Vogue” y confesó: “No está todo bien y está bien decirlo”

“Quiero que la gente se sienta escuchada y entendida”, afirmó Faus K al presentar “Vogue”, el single que marca el comienzo de una nueva etapa artística y que funciona como carta de presentación de “Sobredimensión”, su próximo álbum de estudio. Con una propuesta más introspectiva y experimental, el músico argentino apuesta por un sonido atravesado por el R&B, el house y el pop urbano, pero también por letras que dejan atrás el idealismo romántico para enfocarse en emociones más profundas y reales.

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El lanzamiento llegó como el primer vistazo de un proyecto conceptual desarrollado íntegramente por el propio artista, desde la idea inicial hasta el master final. “Es como sacarme un cacho de mi corazón y tirarlo ahí en un álbum”, señaló en diálogo con PERFIL, al describir el nivel de implicación personal detrás de esta nueva obra.

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Faus K presentó “Vogue”, el primer adelanto de “Sobredimensión”, su próximo álbum de estudio.

Con más de 122 mil oyentes mensuales en Spotify y millones de reproducciones acumuladas en canciones como “Fk 4 | Fk Four Rnb”, “With Me” y “Fk 2”, Faus K comenzó a consolidarse como una de las voces emergentes de la nueva escena urbana argentina. Sin embargo, el músico aseguró que “Sobredimensión” representa un punto de quiebre respecto a todo lo anterior.

Aunque sostuvo que mantiene la esencia melódica y emocional que caracteriza a su música, Faus explicó que el cambio principal aparece en la narrativa y en la profundidad conceptual del nuevo material.

“Mi sonido sigue siendo en parte el mismo, pero ahora la letra cambió a algo más interno, más experimental para adentro”, expresó. Según detalló, el álbum deja de lado “lo romántico y lo lindo de la vida” para poner sobre la mesa conflictos personales, inseguridades y emociones que, según él, muchas veces los artistas prefieren ocultar.

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En ese sentido, el músico remarcó que uno de sus principales objetivos es construir una identificación genuina con quienes escuchan sus canciones. “Siento que hay pocos artistas que hacen eso de identificar los problemas que nos pasan a todos y decir: ‘Che, no está todo bien’. Y está bien que no esté todo bien”, afirmó.

Ese enfoque emocional también atraviesa “Vogue”, el single que inaugura esta nueva etapa. La canción propone una atmósfera más íntima y sensible, apoyada sobre una producción minimalista y una estética contemporánea que adelanta el universo sonoro de “Sobredimensión”.

El crecimiento de Faus K y la conexión con su público

Durante la entrevista, el artista también habló sobre el rápido crecimiento que experimentó en los últimos años y la manera en que comenzó a percibir el vínculo con su comunidad.

“Ahora que viene tanta gente y puedo compartir con ellos algo tan tangible, eso es lo más loco”, sostuvo. Para Faus, este momento representa la posibilidad de exponer un trabajo personal que venía desarrollando internamente desde hace tiempo.

Nacido como Faustino Krebs en Jujuy y actualmente radicado en Buenos Aires, el cantante comenzó a construir su identidad musical desde muy chico. Recordó que su pasión por la música nació a los seis años, cuando veía videos de AC/DC en River y trataba de sacar canciones con su guitarra frente a la computadora. “Ahí sentí esa emoción por primera vez”, recordó.

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Desde entonces, desarrolló una estética propia dentro del R&B y el pop urbano, combinando melodías suaves, letras introspectivas y una búsqueda emocional que se convirtió en una de sus marcas distintivas.

Las influencias musicales y los artistas con los que sueña colaborar

Entre los artistas que lo inspiran, Faus mencionó especialmente a Justin Bieber y destacó la importancia de la capacidad de transmitir emociones por encima de la técnica vocal. “No pasa por cuánto sabés cantar técnicamente, sino por cómo hacés sentir a la gente”, explicó.

También señaló que admira la sensibilidad artística de referentes de la escena urbana actual y reconoció que le gustaría colaborar en el futuro con músicos como Bhavi, Khea, Tiago PZK, Fabro y Panther.

En paralelo al lanzamiento de “Vogue”, el artista confirmó que planea continuar desarrollando shows en vivo y expandiendo el proyecto de “Sobredimensión” a escenarios y nuevas experiencias performáticas. Más allá de las métricas y del crecimiento digital, Faus K definió a “Sobredimensión” como el trabajo más honesto y personal de su carrera hasta el momento.

El álbum, según explicó, nació de la necesidad de confiar en su propio proceso creativo y animarse a construir una visión artística sin condicionamientos externos. Esa idea también aparece reflejada en la identidad conceptual del proyecto, pensado como una invitación para que el público pueda comprender más profundamente su universo emocional.