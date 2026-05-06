Benjamín Amadeo lanzó “Mil disparos” y anunció su gira internacional 2026 con show en el Gran Rex

“‘Mil disparos’ es una canción sobre decir ‘ya estoy bien’ cuando en realidad todavía todo vibra por dentro”. Con esa definición, Benjamín Amadeo sintetizó el núcleo de su nuevo lanzamiento, un single que funciona como puerta de entrada a su próximo álbum y a una nueva etapa artística atravesada por la introspección y el vínculo directo con el público.

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El músico argentino presentó su nueva canción en diálogo con PERFIL, donde detalló que se trata del segundo adelanto de un disco que verá la luz en agosto. “Mil disparos” llega después de “Pasaría” (2025) y anticipa un trabajo que combinará nuevas búsquedas sonoras con una continuidad en su universo emocional. A la par del lanzamiento, el artista confirmó una gira internacional que lo llevará por distintos escenarios de la región y culminará el 5 de noviembre en el Teatro Gran Rex.

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El significado de “Mil disparos” y el “loop emocional”

La canción, explicó Amadeo, parte de una idea simple pero extendida: la dificultad de expresar lo que realmente se siente. “Todo el tiempo decimos ‘estoy bien’ para seguir con el día”, señaló, al tiempo que vinculó ese comportamiento con una construcción social que desalienta la expresión emocional.

En ese sentido, “Mil disparos” propone una narrativa donde el protagonista aparenta haber superado una situación, aunque en realidad permanece atravesado por ella. “Habla de alguien que no sabe usar la indiferencia como arma”, explicó el músico. La imagen de una “carita feliz” invertida dentro del universo visual del single refuerza esa dualidad entre lo que se muestra y lo que sucede internamente.

El concepto, además, se traduce en una dinámica que el propio artista definió como un “loop emocional”: una repetición de sensaciones que persisten incluso cuando se intenta dejarlas atrás. “Elegir el ruido antes que la verdad”, sintetizó sobre el espíritu de la canción.

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Desde lo musical, Amadeo describió el tema como una exploración diferente dentro de su trayectoria. Con una base de groove sutil y un estribillo directo, “Mil disparos” se mueve en el terreno del pop, combinando intimidad y energía.

El artista destacó que este tipo de búsquedas responden a una intención de ampliar su identidad sonora. “Me gusta pensar en un repertorio donde las canciones no se parezcan tanto entre sí”, afirmó. Esa diversidad, agregó, también se vuelve clave en la experiencia en vivo, donde cada tema adquiere una nueva dimensión frente al público.

La relación con el público y el valor del vivo

Más allá del lanzamiento, Amadeo puso el foco en lo que considera el eje central de su trabajo: el contacto directo con la audiencia. “La magia de tocar en vivo es ir entendiendo qué pasa con las canciones en tiempo real”, explicó.

Según detalló, ese intercambio permite descubrir cómo impacta cada tema en quienes lo escuchan, más allá de métricas digitales o reproducciones. “Es una forma de conocer al público”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la reacción en los conciertos define, en muchos casos, el recorrido futuro de las canciones.

En esa línea, el show del 5 de noviembre en el Gran Rex será una de las instancias clave de esta nueva etapa, ya que funcionará como presentación oficial del disco. “Diseñar ese show es de las cosas que más me entusiasman”, afirmó.

La gira 2026: de Lima a Buenos Aires

El lanzamiento de “Mil disparos” también marcó el inicio de una nueva gira internacional. El recorrido incluirá presentaciones en Lima, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Montevideo y La Plata, antes de llegar a Buenos Aires.

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El concierto en el Gran Rex aparece como el punto culminante de ese trayecto, tanto por su escala como por su valor simbólico para el artista. “Es el lugar donde vivo y donde más me conecta tocar”, explicó.

Durante la entrevista, Amadeo también se detuvo en el uso emocional de la música en la vida cotidiana. En ese sentido, definió a “Mil disparos” como una “canción para dedicar”, aunque con una particularidad: “Hay un gran poder en mandar canciones sin decir nada”.

La idea, según explicó, es permitir que la música funcione como un canal de expresión indirecto, donde cada oyente pueda encontrar su propio significado. “Después en las canciones se descubren cosas nuevas todo el tiempo”, sostuvo.

Con “Mil disparos”, Benjamín Amadeo no solo anticipa su próximo disco, sino que también traza las coordenadas de una etapa atravesada por la exploración emocional y la búsqueda sonora. Entre la contradicción de lo que se dice y lo que se siente, el artista construye un relato que dialoga con experiencias cotidianas y que encuentra en la música su forma más directa de expresión.