Ricardo Arjona convirtió el Movistar Arena en un relato íntimo: clásicos, nuevas canciones y un dueto que marcó la noche

Ricardo Arjona no arrancó el show con un golpe de efecto, sino con una declaración estética. “Gritas”, uno de los temas de su último trabajo Seco (2025), abrió la noche del 3 de mayo en el Movistar Arena y marcó el tono de un concierto que se movió entre lo introspectivo y lo masivo. No fue un inicio pensado para la euforia inmediata, sino para instalar una atmósfera.

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La tercera fecha de su residencia "Lo que el Seco no dijo", con localidades agotadas, funcionó como síntesis de su vínculo con el público argentino: un ida y vuelta sostenido en canciones que ya forman parte de un archivo emocional colectivo. Desde el comienzo, el estadio acompañó con una atención que no necesitó estímulos externos.

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El arranque se apoyó en material reciente. “Morir por vivir” y “El problema” consolidaron ese primer bloque, donde la narrativa pesó más que la explosión. Arjona eligió administrar la energía y construir el concierto de manera progresiva.

“El que olvida” y “Acompáñame a estar solo” profundizaron ese clima. En este último, uno de los momentos más silenciosos de la noche, el artista sostuvo la interpretación con una intensidad contenida que se trasladó al público.

La transición hacia “Apnea” y “70%” confirmó la lógica del setlist: alternar entre canciones nuevas y piezas ya instaladas. Esa combinación evitó que el show quedara anclado en la nostalgia y lo sostuvo en movimiento.

Arjona llenó el Movistar Arena en una noche de clásicos y emoción.

“Si el norte fuera el sur” funcionó como uno de los primeros puntos de reconocimiento colectivo más evidente. La respuesta del público marcó un cambio de clima: de la escucha atenta al canto masivo.

A partir de ahí, el concierto empezó a crecer en intensidad. “Lo poco que tengo” y “Despacio que hay prisa” mantuvieron el pulso, mientras que “Dime que no” terminó de activar al estadio, que ya se movía como un bloque compacto.

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El tramo medio consolidó esa dinámica. “Cuándo” y “Cómo duele” reforzaron la conexión emocional, mientras que “Historia de taxi” se transformó en uno de los puntos más celebrados, con miles de voces acompañando cada línea.

“Tarde” sumó un matiz más introspectivo antes de un nuevo cambio de energía. Con “Mujer” y “Todo termina”, ambos de Seco, Arjona volvió a introducir su material más reciente sin romper la continuidad del show.

“Ella” y “Te quiero” funcionaron como transición hacia el bloque final. Para ese momento, el concierto ya había encontrado su equilibrio entre relato, repertorio y respuesta del público.

Ricardo Arjona montó un cabaret escénico en el Movistar Arena y agotó sus primeras tres fechas.

El cierre empezó a tomar forma con “Te conozco” y “Señora de las cuatro décadas”, dos de los clásicos más contundentes de su discografía. La reacción fue inmediata, el Movistar Arena se convirtió en un coro uniforme.

El punto más alto llegó con “Fuiste tú”, cuando Arjona invitó al escenario a Euge Quevedo. El dueto, sostenido en la emoción y en la precisión vocal, generó una de las ovaciones más intensas de la noche y se consolidó como el momento más recordado del show.

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“Minutos” funcionó como antesala del final. La interpretación, cargada de dramatismo, preparó el terreno para el cierre definitivo.

La despedida llegó con “Mujeres”. No fue solo la última canción: fue una elección simbólica. El estadio entero acompañó, de pie, una de las composiciones más emblemáticas de su carrera.

Con esta tercera fecha, Ricardo Arjona no solo consolidó el arranque de su residencia en Buenos Aires, sino que dejó en claro que su propuesta sigue encontrando nuevas formas de dialogar con el público. El recorrido por sus clásicos, la incorporación de material reciente y el dueto con Euge Quevedo funcionaron como puntos de apoyo de un show que evitó la repetición y apostó por la construcción de un relato propio.

Aún con varias funciones por delante en el Movistar Arena, la serie de conciertos ya se perfila como uno de los movimientos más consistentes del artista en la ciudad en los últimos años: una puesta que no depende exclusivamente del pasado, sino de su capacidad para reordenarlo en presente.