Vuelve Exóticos en Argentina: el evento de autos deportivos más grande del país

El domingo 12 de abril se presentarán en el Hipódromo de San Isidro más de 180 autos de todo el país y países vecinos en la exposición Exóticos en Argentina. Esta minuciosa selección de autos a cargo de Lucas Gerber se realizará entre las 11 y las 19, y cuenta con clásicos y modernos de las mejores marcas del mundo como Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG, BMW M, Maserati, Aston Martin, Nissan, Toyota, Ford, Dodge y muchos muchos más.

La exhibición se llevará a cabo en el marco de amplias instalaciones y su entorno natural brindarán un ambiente sofisticado y acogedor, para que los amantes de los automóviles disfruten de una experiencia inolvidable.



Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite



Entre los autos destacados que se podrán ver están el Porsche 911 GT3 RS 992 (x2), además de tres unidades 991 y una 997; el McLaren 750S; el Lamborghini Urus Demon 170; el Camaro Exorcist (uno de los 100 existentes en el mundo); el Porsche 911 50° Aniversario; y varios modelos de Ferrari, como el 488 Pista, el 348 Challenge, el 430 Scuderia, la Testarossa, el Dino, el 812 y el SF90. También estarán presentes el Viper GTS-R GT2 Championship Edition, el Audi RS6 y el Lamborghini Huracán.

Exóticos en Argentina reúne a más de 180 autos emblemáticos.

Además de la exhibición, un grupo de autos seleccionados hará un desfile antes de retirarse del predio donde los asistentes podrán escucharlos y verlos en movimiento de forma cómoda y ordenada. También contará con patio de comidas, sector de bebidas alcohólicas (beer garden) para mayores de 18 años, sector para niños, entretenimiento, recorrido de stands y varias sorpresas más.



La preventa ya está agotada, pero aun podes conseguir tu entrada en este link exoticos-en-argentina-edicion-2026

Evento: Exóticos en Argentina - Edición 2026

Fecha: 12 de Abril de 2026

Horario: 11 a 18hs

Ubicación: Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires

Más información: @Exoticos_En_Argentina y @Lucas.Gerber