Quiniela de hoy jueves 9 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 9 de abril
• A la cabeza: 8190
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8190
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5386
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3482
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1213
-
3161
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2975
-
6806
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7481
-
5565
-
9497
-
3440
-
9390
-
2814
-
2470
-
5565
-
2081
-
5650
-
2839
-
7417
-
7239
Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 9 de abril
• A la cabeza: 8377
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8377
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8677
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4282
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6082
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3147
-
8071
-
6402
-
9700
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5527
-
7886
-
1050
-
5459
-
0535
-
3438
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3928
-
0303
-
2170
-
8936
-
5348
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2747
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 9 de abril
• A la cabeza: 8794
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8794
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5885
-
1194
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0850
-
2878
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5652
-
3469
-
6165
-
5742
-
2672
-
2951
-
6671
-
8642
-
0244
-
8030
-
5375
-
2370
-
0975
-
7711
-
9882
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 9 de abril
• A la cabeza: 9207
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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9207
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9346
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5263
-
5363
-
5015
-
3844
-
9818
-
4573
-
4678
-
1490
-
3323
-
8467
-
2809
-
6684
-
3493
-
2757
-
8859
-
4200
-
2620
-
0096
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 9 de abril
• A la cabeza: 5492
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5492
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1622
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9265
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5635
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2323
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6277
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5985
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6382
-
0194
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1746
-
9407
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2271
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4812
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9017
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7229
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1499
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2486
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6662
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4236
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3626
Resultados de la Quiniela del 9 de abril por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 3110 La Primera: 3102 Matutina: 5948 Vespertina: 7367 Nocturna: 3179
Resultados Santa Fe La Previa: 3882 La Primera: 2797 Matutina: 9145 Vespertina: 9171 Nocturna: 1182
Resultados Entre Ríos La Previa: 8202 La Primera: 1075 Matutina: 8314 Vespertina: 5186 Nocturna: 6063
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.