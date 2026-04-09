viernes 10 de abril de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy jueves 9 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, jueves 9 de abril. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 9 de abril

A la cabeza: 8190

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 8190

  2. 5386

  3. 3482

  4. 1213

  5. 3161

  6. 2975

  7. 6806

  8. 7481

  9. 5565

  10. 9497

  11. 3440

  12. 9390

  13. 2814

  14. 2470

  15. 5565

  16. 2081

  17. 5650

  18. 2839

  19. 7417

  20. 7239

Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 9 de abril

A la cabeza: 8377

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8377

  2. 8677

  3. 4282

  4. 6082

  5. 3147

  6. 8071

  7. 6402

  8. 9700

  9. 5527

  10. 7886

  11. 1050

  12. 5459

  13. 0535

  14. 3438

  15. 3928

  16. 0303

  17. 2170

  18. 8936

  19. 5348

  20. 2747

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 9 de abril

A la cabeza: 8794

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8794

  2. 5885

  3. 1194

  4. 0850

  5. 2878

  6. 5652

  7. 3469

  8. 6165

  9. 5742

  10. 2672

  11. 2951

  12. 6671

  13. 8642

  14. 0244

  15. 8030

  16. 5375

  17. 2370

  18. 0975

  19. 7711

  20. 9882

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 9 de abril

A la cabeza: 9207

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9207

  2. 9346

  3. 5263

  4. 5363

  5. 5015

  6. 3844

  7. 9818

  8. 4573

  9. 4678

  10. 1490

  11. 3323

  12. 8467

  13. 2809

  14. 6684

  15. 3493

  16. 2757

  17. 8859

  18. 4200

  19. 2620

  20. 0096

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 9 de abril

A la cabeza: 5492

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5492

  2. 1622

  3. 9265

  4. 5635

  5. 2323

  6. 6277

  7. 5985

  8. 6382

  9. 0194

  10. 1746

  11. 9407

  12. 2271

  13. 4812

  14. 9017

  15. 7229

  16. 1499

  17. 2486

  18. 6662

  19. 4236

  20. 3626

Resultados de la Quiniela del 9 de abril por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 3110 La Primera: 3102 Matutina: 5948 Vespertina: 7367 Nocturna: 3179

Resultados Santa Fe La Previa: 3882 La Primera: 2797 Matutina: 9145 Vespertina: 9171 Nocturna: 1182

Resultados Entre Ríos La Previa: 8202 La Primera: 1075 Matutina: 8314 Vespertina: 5186 Nocturna: 6063

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

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