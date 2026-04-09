Quiniela de hoy jueves 9 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 9 de abril

• A la cabeza: 8190

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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8190 5386 3482 1213 3161 2975 6806 7481 5565 9497 3440 9390 2814 2470 5565 2081 5650 2839 7417 7239

Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 9 de abril

• A la cabeza: 8377

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8377 8677 4282 6082 3147 8071 6402 9700 5527 7886 1050 5459 0535 3438 3928 0303 2170 8936 5348 2747

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 9 de abril

• A la cabeza: 8794

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8794 5885 1194 0850 2878 5652 3469 6165 5742 2672 2951 6671 8642 0244 8030 5375 2370 0975 7711 9882

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 9 de abril

• A la cabeza: 9207

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9207 9346 5263 5363 5015 3844 9818 4573 4678 1490 3323 8467 2809 6684 3493 2757 8859 4200 2620 0096

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 9 de abril

• A la cabeza: 5492

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5492 1622 9265 5635 2323 6277 5985 6382 0194 1746 9407 2271 4812 9017 7229 1499 2486 6662 4236 3626

Resultados de la Quiniela del 9 de abril por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 3110 La Primera: 3102 Matutina: 5948 Vespertina: 7367 Nocturna: 3179

Resultados Santa Fe La Previa: 3882 La Primera: 2797 Matutina: 9145 Vespertina: 9171 Nocturna: 1182

Resultados Entre Ríos La Previa: 8202 La Primera: 1075 Matutina: 8314 Vespertina: 5186 Nocturna: 6063

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.