"Es el peor momento de Milei", advirtió Raúl Timerman en "QR!" sobre la caída del Gobierno

La gestión de Javier Milei atraviesa su momento más crítico desde que asumió. Así lo aseguró el consultor político Raúl Timerman en el programa "QR!", de Canal E, en el que analizó el escenario actual y advirtió sobre un fuerte deterioro en la percepción social.

“Este es el peor momento de Milei”, afirmó Timerman al ser consultado por el conductor Pablo Caruso. Según explicó, por primera vez desde el inicio del mandato, el Presidente no lograría ser reelegido si las elecciones fueran hoy.

El especialista sostuvo que el cambio se produjo en marzo, cuando se quebró una lógica clave en el comportamiento electoral: “Antes predominaba la idea de ‘me está yendo bien y quiero que siga así’. Ahora aparece lo contrario: ‘me está yendo mal y me va a ir peor’”.

En ese marco, detalló que la aprobación del Gobierno cayó de cerca del 40% a alrededor del 33%, mientras que el rechazo alcanzó el 66%. “Es la primera vez que baja de ese umbral y no logra recuperarse”, remarcó.

Caída de ingresos y malestar social

Para Timerman, el deterioro del Gobierno se explica por una combinación “explosiva” entre la preocupación por la corrupción y la pérdida de poder adquisitivo.

“El pensamiento que empieza a aparecer es: ‘no me alcanza la plata y ellos se la llevan’”, explicó. Según su análisis, cuando la economía empeora, la tolerancia social frente a posibles irregularidades políticas disminuye drásticamente.

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Además, advirtió sobre la caída del consumo y sus consecuencias: menos recaudación, dificultades para las provincias y tensiones en áreas clave como educación y seguridad.

“Las provincias no tienen recursos para afrontar salarios. Eso ya está generando conflictos”, señaló.

Un escenario electoral más abierto

El consultor planteó que el panorama político de cara a 2027 se encamina hacia una disputa en tercios: un oficialismo debilitado, una oposición peronista y una alternativa no peronista.

En ese sentido, destacó un dato clave: el 64% de los encuestados asegura que nunca votaría nuevamente a Milei. Al mismo tiempo, su núcleo duro se mantiene, con cerca de un 25% de apoyo firme.

“Es la primera vez que ocurre esto desde que es presidente. El escenario cambió”, subrayó.

Sin reacción política y con agenda perdida

Durante la entrevista, Timerman también cuestionó la falta de reacción del Gobierno frente al deterioro de su imagen. Según dijo, la gestión perdió centralidad en la agenda pública y mediática. “Hoy hacés zapping y el Gobierno no marca la agenda. Eso es grave”, advirtió.

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Además, consideró que el estilo confrontativo que caracterizó al oficialismo en su mejor momento ahora juega en contra: “En las buenas sos sobrador, pero en las malas te achicás y cometés errores”.

Alerta por un posible conflicto social

Finalmente, el analista planteó un escenario preocupante hacia adelante. “Podemos estar al borde de un conflicto social”, alertó, y vinculó esa posibilidad con la crisis económica y la falta de respuestas políticas.

En esa línea, interpretó como una señal de alerta la decisión del Gobierno de adelantar fondos a las provincias para evitar tensiones mayores. “Si no pueden pagar sueldos, el conflicto estalla”, concluyó.

LB