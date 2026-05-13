Fred Machado reconoció lavado de dinero y fraude ante la fiscalía de Texas para acortar su pena

Fred Machado aceptó un acuerdo con la fiscalía federal del distrito Este de Texas para declararse culpable de fraude y lavado de dinero, de acuerdo a los documentos que se presentaron en un juzgado de la ciudad de Sherman, Texas, este martes 12 de mayo.

Luego de estar medio año en la prisión del condado de Cimarrón, estado de Oklahoma, el empresario firmó este acuerdo para lograr que el fiscal Jay Combs no continúe con la imputación en su contra por narcotráfico, lo que significaría un recorte importante de su pena, informó Sebastián Lacunza.

Además, los letrados de Machado quieren que el tribunal tenga en cuenta los cuatro años que cumplió de prisión domiciliaria en Viedma, provincia de Río Negro, luego de ser arrestado en abril de 2021 en la ciudad de Bariloche.

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Tras el acuerdo con la fiscalía, el círculo íntimo del empresario espera que sea liberado en meses o, a lo sumo, un número razonable de años.

Apenas salga de prisión, el plan del empresario sería volver a Argentina y retomar sus negocios, aprovechando la gran red de contactos que construyó cuando le vendía aviones a importantes figuras de la política o en los viajes que realizó transportando a estrellas del mundo del espectáculo y el deporte.

La extradición de Argentina a Estados Unidos del dueño de la firma de aviación South Aviation se realizó el pasado 5 de noviembre, luego que elDiarioAR revelara la relación económica que mantenía con José Luis Espert, especificando que el exaliado político de Javier Milei recibió aportes del empresario para su campaña presidencial de 2019 que iban de los 200.000 a los 2,5 millones de dólares.

El registro de una transferencia de 200.000 dólares, hecha en enero de 2020, que publicaron el medio antes citado y PERFIL en septiembre de 2025, permitió comprobar definitivamente ese vínculo. Aunque resistió varios días la presión, finalmente Espert decidió bajar su candidatura a diputado nacional y abandonar el mundo de la política.

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La denuncia contra Machado y su socia, llamada Debra Lynn Mercer-Erwin, incluía una acusación por narcotráfico desde Centroamérica y Sudamérica a Estados Unidos, lo que el empresario negó; sin embargo, su compañera se declaró culpable y fue condenada a 16 años de prisión en 2023.

Por su parte, el dueño de South Aviation aceptó su culpabilidad en el armado una asociación con el fin de lavar dinero a través de complejas operaciones, de acuerdo a la documentación presentada este martes. También aceptó haber realizado un fraude.

A lo largo de dos décadas, el empresario decía actuar como intermediario en la compra y venta de aviones privados, pero en realidad habría usado los millones de dólares que le confiaron sus accionistas para otros objetivos que no están aclarados en el acuerdo. El pacto firmado con la fiscalía todavía debe ser aprobado por Amos Mazzant, el juez federal de Texas.

La situación de José Luis Espert

José Luis Espert tiene una causa en el juzgado federal de San Isidro. El fiscal Fernando Domínguez halló pruebas de lavado de dinero para adquirir propiedades e ingresos que no pueden explicarse.

Esta investigación comenzó con la transferencia de 200.000 dólares realizada por Machado con el presunto fin de abonar una auditoria que el economista había realizado en una mina de Guatemala, pese a que no tenía experiencia en ese rubro específico.

José Luis Espert

Gracias a la documentación que encontró el fiscal Domínguez, Espert se quedó sin argumentos para negar que su acuerdo con el empresario era, en realidad, por un millón de dólares, y solo habría cobrado una cuota.

Ahora que Machado reconoció su culpabilidad, se complica la situación del exaliado de Milei porque la transferencia de dinero al exlegislador podría estar vinculado al lavado de dinero que reconoció el empresario en Texas.

HM/ML