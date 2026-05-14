Matías Tabar, el contratista de Adorni: "Parece que los únicos dos que hemos evadido seríamos Manuel y yo"

El contratista Matías Tabar admitió que es "muy normal" la evasión en el mundo de la construcción y en su justificación incluyó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni: "Acá parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo".

"Acá parece que los únicos dos que hemos evadido serían Manuel y yo. Hay muchas cosas de la de de la Argentina de hoy para solucionar. Yo vengo con una profesión totalmente distinta, que todo en blanco, declarado, todo factura", dijo Tabar en una entrevista con Nelson Castro en Radio Rivadavia.

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Y siguió su relato: "Estos últimos años que estuve en el tema de la construcción y llama mucho la atención porque es un tema que habría que tratar de solucionar".

Según Tabar, "ninguna persona" de la Argentina que "se esté construyendo una casa hoy puede llegar a solventar con sus ingresos la construcción en cuanto a si tiene que declarar todo".

"Entonces, si yo hoy me tuviese que hacer una casa y tengo que empezar a facturar todo, es imposible que el blanco, como se dice ahora, te de. No es que a mí vino él (Adorni) y me propuso hagamos esto y tiene que ser en negro".

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Matías Tabar y su declaración clave en la causa Adorni

La declaración judicial de Matías Tabar, el contratista que llevó adelante la remodelación de la casa que Manuel Adorni tiene en el country Indio Cua, desató una fuerte conmoción. El constructor aseguró ante el fiscal Gerardo Pollicita que el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, destinaron unos 245 mil dólares a las obras de refacción y decoración de la propiedad, pagos que, según dijo , se realizaron en efectivo.

El expediente incorporó además una serie de chats entre ambos previos a la declaración, donde el jefe de Gabinete intentó contactarlo para hablar sobre su presentación ante la Justicia.

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Durante su paso por tribunales, el contratista no solo describió los trabajos realizados en la vivienda, entre ellos, la construcción de la famosa cascada en la pileta, sino que además aportó documentación y entregó su celular para que investigado.

Los peritos buscan recuperar mensajes, fotografías, audios y otros elementos vinculados con las obras y con el vínculo entre el funcionario y el contratista.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

LT