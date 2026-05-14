"Libertad sí, boludeces no": Ana Almirón cruzó al libertario Leconte en la Legislatura

La última sesión de la Cámara de Diputados de Corrientes reflejó la polarización nacional en torno al conflicto universitario. Los protagonistas del cruce fueron Ana Almirón (PJ) y Ricardo "Caito" Leconte (LLA), quienes protagonizaron un duro intercambio de reproches tras la multitudinaria movilización realizada el martes en la ciudad en defensa de la educación pública.

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El conflicto se desató cuando Leconte cuestionó la participación de sectores partidarios en la manifestación. "No me gusta que la marcha tenga un tinte político. Algunos se presentan ahora como defensores, pero cuando ellos gobernaban los salarios eran muy bajos", disparó el libertario, alineándose con el discurso de Javier Milei al exigir auditorías para "desmantelar estructuras políticas" dentro de las casas de altos estudios.

La respuesta de Almirón: "Acá nadie asumió por concurso"

La réplica de Almirón no tardó en llegar y fue tajante. "Libertad sí, boludeces no", sentenció la diputada para iniciar su discurso, apuntando contra lo que consideró una contradicción de su colega por "denostar la política desde una banca ganada por la política".

"No sé si el diputado asumió por concurso acá o hizo campaña. Porque denostan la política, pero están ocupando bancas desde la política", fustigó Almirón. Además, defendió el financiamiento educativo como una decisión política esencial para el desarrollo: "¿Cómo no va a ser política la discusión? Los que entendemos que la universidad es esencial vamos a estar caminando y exigiendo al Gobierno nacional".

El debate por las auditorías y el "relato"

Uno de los puntos más álgidos fue la cuestión del control de los fondos. Mientras Leconte insistió en que el problema es el "manejo de recursos que van a estructuras y no a los estudiantes", Almirón acusó al oficialismo nacional de construir un relato falso.

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"Construyen un relato de que las universidades no presentan balances. Invito a que hurguen un poquito: hay auditoría interna y externa. La AGN (Auditoría General de la Nación) realiza los controles y están todos los balances presentados", aseguró la legisladora, quien reivindicó a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) como un orgullo regional.

Almirón cerró su intervención reafirmando que la política es la "mejor herramienta de transformación de la patria" y advirtió que quienes no comprendan la importancia de la universidad como motor de desarrollo "seguramente el año que viene van a tener su respuesta" en las urnas.