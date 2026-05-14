Corrientes amplía el Parque Industrial de Ituzaingó: es ley la expropiación de 700 hectáreas

En la última sesión y con respaldo unánime, la Cámara de Diputados de Corrientes convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo para ampliar el Parque Industrial y el Puerto de Ituzaingó. Con esta normativa, se expropiarán más de 700 hectáreas a las 500 ya existentes, transformando el predio en un nodo logístico clave para el Mercosur.

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El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado, declara de utilidad pública y sujetos de expropiación a inmuebles estratégicos ubicados sobre la Ruta Nacional 12. Según los fundamentos de la ley, la expansión permitirá mejorar drásticamente la competitividad de la producción correntina, utilizando el puerto como la principal vía de salida comercial hacia mercados internacionales.

Un motor para 13.000 empleos

La magnitud de la obra no solo se mide en superficie, sino en su impacto social. Los legisladores destacaron que la consolidación de este polo industrial comprende la generación de 13.000 puestos de trabajo.

"Es la posibilidad de transformar la riqueza natural de Corrientes en inversión y oportunidades para los correntinos", celebró Eduardo Tassano tras la votación. El titular de la Cámara Baja subrayó que exportar materia prima es importante, pero que el verdadero desarrollo reside en el valor agregado que estas inversiones permitirán generar en suelo provincial.

Ubicación estratégica y conectividad

El predio se asienta sobre un eje vial vertebral que conecta el norte y el sur del territorio, vinculando los centros urbanos del margen del Río Paraná. Además, su posición es fundamental por:

Conexión Internacional: es el paso clave hacia el Paraguay.

Integración Regional: forma parte del corredor principal del Mercosur .

Logística Portuaria: los puertos gestionan más del 80% del transporte de mercancías mundial, y el de Ituzaingó será el nodo esencial entre el transporte marítimo y terrestre.

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Consenso político por la foresto-industria

Durante el debate, diputados de diversas bancadas, como Andrea María Giotta, Ana Améndola (oriunda de Ituzaingó) y el exintendente de Virasoro, Emiliano Fernández Recalde, coincidieron en que esta ley es el paso definitivo para que Corrientes se afiance en la foresto-industria a nivel mundial.

La sesión contó con la participación de numerosos legisladores que destacaron la potencialidad productiva de la micro región y la importancia de contar con infraestructura que acompañe el crecimiento del sector privado. Con esta sanción, la provincia da un paso firme hacia un modelo de desarrollo industrial que busca liderar el mercado regional en los próximos años.