Decano de la UTN Resistencia:“Hay docentes que salen a trabajar de Uber”

El decano de la UTN Resistencia, Walter Morales, realizó un duro análisis sobre la situación que atraviesan las universidades nacionales tras la multitudinaria Marcha Federal Universitaria realizada este martes en todo el país. En declaraciones a FM Master, el ingeniero aseguró que nunca vio un escenario institucional como el actual y apuntó contra el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.

“Nunca viví una falta de aplicación de la democracia como esta”, afirmó.

Las declaraciones del titular de la UTN se dieron luego de la cuarta marcha federal en defensa de la universidad pública, que en Chaco y Corrientes reunió a miles de estudiantes, docentes, no docentes y sectores sociales en rechazo al ajuste presupuestario impulsado por la gestión de Javier Milei.

Morales destacó el nivel de participación que tuvo la movilización en Resistencia y aseguró que incluso superó las expectativas de convocatorias anteriores. “La convocatoria fue muy amplia. En un momento tuvimos una columna de siete u ocho cuadras acompañando la marcha”, señaló y sostuvo: “Nos acompañaron todos los claustros de las universidades, docentes, no docentes, alumnos, graduados y, lo más importante, la sociedad. Había jubilados, excombatientes y mucha gente que compone nuestra comunidad”.

La movilización avanzó por avenida 9 de Julio hasta la plaza 25 de Mayo y se realizó en simultáneo con otras protestas universitarias en distintos puntos del país.

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Críticas al Gobierno nacional por el financiamiento universitario

Durante la entrevista, Morales lamentó las declaraciones realizadas por funcionarios nacionales luego de la marcha, en referencia a la postura expresada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien relativizó el impacto de la movilización y ratificó la continuidad del ajuste. “Lamento mucho esas manifestaciones”, expresó.

Y agregó: “Estamos en una democracia. El Poder Legislativo emitió una ley que debería aplicarse y hoy no se está cumpliendo”. Para Morales, el problema excede lo presupuestario y afecta directamente el funcionamiento institucional del país. “Eso da indicios de que todo lo que enseñamos sobre cómo funciona la democracia no se está aplicando”, remarcó.

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“Hoy tenemos docentes manejando Uber”

Uno de los momentos más duros de la entrevista llegó cuando el decano describió la situación económica que atraviesan trabajadores universitarios de la UTN y otras casas de estudio. Según explicó, los salarios quedaron fuertemente deteriorados frente a la inflación y muchos profesionales debieron buscar otros ingresos para poder sostenerse.

“Tenemos docentes con dedicaciones simples que están cobrando entre 250 y 350 mil pesos. Tenemos no docentes iniciales con salarios de 800 mil pesos”, detalló.

Además, reveló que muchos profesionales comenzaron a trabajar en plataformas de transporte o actividades privadas para sobrevivir. “Hoy hay profesionales poniendo su auto como Uber para poder llenar la olla”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que muchos docentes ya no pueden dedicarse exclusivamente a la enseñanza universitaria. “Antes podían dedicarse plenamente a su profesión. Hoy tienen que diversificarse para vivir normalmente”, sostuvo.

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“La pasión muchas veces nos lleva a no parar”

Morales, que lleva más de 30 años dentro de la universidad pública, también habló sobre el impacto emocional que genera la crisis en quienes sostienen el sistema educativo. “Es una mezcla de impotencia y bronca”, expresó.

Explicó que muchos docentes continúan dando clases pese a las dificultades económicas por compromiso con los estudiantes. “La pasión muchas veces nos lleva a no hacer paro porque no queremos afectar a nuestros alumnos”, señaló.

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Sin embargo, reconoció que el desgaste crece cada vez más. “Hay estudiantes haciendo esfuerzos enormes para mantenerse en Resistencia y nosotros sentimos impotencia porque ya no sabemos cómo modificar esta situación”, dijo.

Recortes millonarios y conflicto abierto

La protesta universitaria se realizó en medio de un fuerte conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales. En el caso de la UNNE, las autoridades y organizaciones estudiantiles denunciaron un recorte cercano a los 330 millones de pesos destinados a educación e infraestructura.

Además, desde el sistema universitario remarcan que docentes y no docentes acumulan una pérdida salarial cercana al 35% del poder adquisitivo.

La Marcha Federal Universitaria tuvo réplicas masivas en todo el país y volvió a instalar el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.