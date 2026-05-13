Exministra de Educación de Menem: "El discurso que Milei tiene respecto a la ideología y demás es igual al de la dictadura"

La exministra de Educación Susana Decibe aseguró que el discurso del presidente Javier Milei “respecto a la ideología es igual al de la dictadura” y que el primer mandatario “no cree en la educación pública”.

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Además señaló que siente “alegría por la protesta” del martes aunque sostuvo que “nada alcanza para ir en contra de lo que significa el gobierno de Milei”.

“Acá no estamos frente a una discusión sobre cómo mejorar o cómo hacerlas más eficientes a la educación en general, y particularmente a las universidades”, aclaró en diálogo con Ernesto Tenembaum de Radio con Vos.

“Sino estamos frente a un presidente que desde el primer día y antes dijo que ´vino a destruir el Estado´, vino a desarmar el Estado”, enfatizó Decibe.

“Y por si fuera poco no cree en la educación pública. Yo siempre recuerdo el primer día de clases de su gobierno en la escuela donde el había asistido diciéndoles a los chicos que ´la escuela les estaba destruyendo la cabeza´”, expresó en otra parte de la entrevista.

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“La dictadura pensaba que la universidad era el centro de la subversión”

“Y el discurso que él tiene respecto a la ideología y demás es igual al de la dictadura. Yo releyendo cosas que hemos escrito hace mucho, la dictadura pensaba que la universidad era el centro de la subversión”, recordó la exministra.

“Entre otras cosas yo caí a la ESMA porque era estudiante de Filosofía y Letras. Entonces creo que estamos en una situación muy compleja”, concluyó.