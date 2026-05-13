Zdero, tras la masiva Marcha Universitaria: “Si no hay nada que esconder, que se hagan las auditorías”

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, se refirió este miércoles a la multitudinaria Marcha Federal Universitaria que se realizó en todo el país y dejó una fuerte convocatoria en Resistencia y Corrientes. En medio del reclamo por financiamiento y contra los recortes impulsados por el Gobierno nacional, el mandatario provincial remarcó que deben avanzar las auditorías.

“Yo vengo de la escuela pública, vengo de la universidad pública, soy docente. Por supuesto que quiero que la educación pública siga teniendo el esplendor que ha tenido durante mucho tiempo”, expresó.

Las declaraciones del gobernador llegaron apenas horas después de la cuarta movilización universitaria federal, que reunió a estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales en distintos puntos del país. En el caso de la región, la protesta tuvo un fuerte eje en la situación presupuestaria de la UNNE, que, según denunciaron desde la Federación Universitaria del Nordeste (FUNE), sufrió un recorte de 330 millones de pesos destinados a educación e infraestructura.

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“Si hay que hacer las auditorías, que se hagan”

Durante su mensaje, Zdero reivindicó el rol de la educación superior pública en Argentina y recordó su propia formación dentro del sistema universitario estatal. “Los premios Nobeles salieron de las universidades nacionales. Yo me he formado en una universidad nacional”, afirmó.

Sin embargo, inmediatamente vinculó esa defensa de la universidad pública con la necesidad de transparentar el manejo de los fondos. “Si hay que hacer las auditorías, que se hagan. Si no hay nada que esconder, que se hagan. Me parece que nadie tiene que tener sospechas sobre estas cuestiones”, sostuvo.

El mandatario también planteó que los recursos destinados a las universidades deben traducirse en mejoras concretas para la investigación, el funcionamiento institucional y el acompañamiento educativo. “Los recursos que lleguen realmente deben servir para poner a disposición una verdadera investigación y un buen acompañamiento a las universidades”, agregó.

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La ministra Naidenoff respaldó el planteo

Las declaraciones del gobernador fueron acompañadas por la ministra de Educación del Chaco, Sofía Naidenoff, quien expresó una postura similar respecto al conflicto universitario. “La universidad pública es algo que nos representa en Argentina. Tiene un valor y un peso muy importante para todos. Hay que defenderla”, señaló.

Aunque también insistió en la necesidad de controles sobre el uso de los fondos públicos. “Si las cosas se hacen bien, las auditorías no molestan. Nosotros como Ministerio tenemos auditorías continuas”, afirmó.

La funcionaria sostuvo además que, una vez garantizados los mecanismos de control, el financiamiento debe llegar a las universidades nacionales. “Es necesario dar cuenta de los recursos, que son de la gente, y una vez que la cuestión esté clara, los fondos deben llegar a la universidad como corresponde”, expresó.

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Una marcha masiva contra el ajuste universitario

La movilización realizada este martes volvió a mostrar un fuerte respaldo social a las universidades públicas. En Resistencia, la marcha partió desde el Campus de la UNNE sobre avenida Las Heras y finalizó en la plaza 25 de Mayo. En Corrientes, la convocatoria se concentró frente al Museo de Ciencias Naturales y avanzó hacia el Rectorado.

Desde la FUNE advirtieron que las universidades nacionales atraviesan una situación “cada vez más crítica” producto del ajuste presupuestario nacional y denunciaron que el Gobierno de Javier Milei continúa sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

El presidente de la federación estudiantil, Manuel Cóceres, aseguró en diálogo con Radio Libertad que “las universidades hoy están funcionando a la mitad” y remarcó que los salarios docentes perdieron un 35% del poder adquisitivo.

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Además, reveló que el 60% de la planta docente de la UNNE trabaja con dedicación simple y percibe salarios básicos cercanos a los 230 mil pesos.

“La universidad pública construyó este país”

Tras la movilización, el flamante decano de Humanidades de la UNNE, Claudio Núñez, definió la jornada como “multitudinaria” y aseguró que la defensa de las universidades excede al ámbito académico. “No se están defendiendo privilegios, sino derechos conquistados”, afirmó.

También respondió a quienes cuestionan el carácter político de las marchas universitarias. “Claro que tiene un tinte político, porque estamos discutiendo un proyecto de país”, sostuvo.