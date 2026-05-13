Decano de la UBA: "Se audita todos los años y todo está bien"

El decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Ricardo Manetti, aseguró que la Universidad de Buenos Aires “se audita todos los años” y que “todo está bien”.

“Básicamente lo primero que hay que plantear es que las universidades argentinas y en el caso particular de la UBA se audita todos los años”, explicó en declaraciones al streaming Olga.

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¿Quiénes deben auditar a las universidades?

“¿Pero quiénes son los responsables de auditar la universidad? Justamente es la Auditoría General de la Nación. Por otro lado hay que decir que es el órgano legislativo quien decide el presupuesto para las universidades así como también votó la ley de financiamiento universitario”, agregó Manetti.

“Este año se han auditado cuatro facultades de la UBA porque siempre se eligen por año distintas facultades para poder auditar. La auditoría se realizó, todo está bien. Incluso el subsecretario de políticas universitarias cuando se le preguntó si había encontrado alguna situación de corrupción, dijo que ´no´. Lo dijo una semana atrás, quedo entrampado en esa pregunta”, precisó el decano.

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"Hay una decisión del Ejecutivo de querer ser el único poder"

Además señaló que “lo que ellos pretendieron en su momento es que nos auditará la SIGEN, que la SIGEN depende del Poder Ejecutivo, y no del Poder Legislativo”.

“Y en realidad por normativa lo que corresponde es la Auditoría General de la Nación, y la AGN nos audita”, insistió.

“Lo que pasa es que lo ocurre en buena medida es que en este gobierno hay una decisión del Poder Ejecutivo de parecer querer ser el único poder”, concluyó Manetti.