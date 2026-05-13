Alerta por el DNI: demoras de hasta dos meses y fallas en el nuevo sistema de correo

Obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) se ha transformado en un ejercicio de paciencia para los correntinos. El director general del Registro Provincial de las Personas, Pablo Cano, confirmó que la entrega de los plásticos registra una demora de entre 40 y 60 días para el trámite común, aunque aclaró que la modalidad express se mantiene sin retrasos.

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Al tiempo de fabricación en Buenos Aires se le sumó un factor crítico: la logística. Cano señaló directamente a la empresa Ocasa, el nuevo correo encargado de la distribución, por las dificultades que enfrenta para llegar a los hogares, especialmente en las ciudades del interior provincial.

El problema de la distribución en el interior

La situación es más compleja fuera de la Capital. Según Cano, el correo no cuenta con carteros fijos en todas las localidades y utiliza "equipos móviles". En la zona norte, por ejemplo, los repartidores viajan desde Misiones para recorrer ciudades como Gobernador Virasoro o Santo Tomé.

"No conocen las calles ni a la gente. Se complica la entrega, el DNI vuelve a Misiones en vez de quedar en el lugar y eso dificulta aún más la llegada al ciudadano", arremetió el funcionario. Esta problemática será uno de los ejes centrales que Cano llevará a la reunión del Consejo Federal que inicia este jueves en San Luis, donde las provincias exigirán la regularización de los plazos.

Nuevo DNI con chip y aumento de costos

Pese a las demoras, Cano destacó que los documentos que se tramitan actualmente corresponden al nuevo modelo de DNI vigente desde febrero. Este ejemplar incorpora medidas de seguridad de vanguardia y un chip de proximidad que permite la lectura digital fidedigna de los datos.

Sin embargo, la modernización llegó acompañada de nuevos valores. El cuadro tarifario actualizado para Corrientes es el siguiente:

DNI trámite común: $10.000 (antes $7.000).

DNI trámite express: $26.000.

Pasaporte común: $100.000.

Pasaporte express: $200.000.

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Temporada alta de pasaportes

Respecto a la demanda de pasaportes, el titular del Registro Civil explicó que la provincia registra una marcada estacionalidad. Si bien el trámite es constante durante el año, la "temporada fuerte" se concentra entre noviembre y enero, meses en los que la solicitud de turnos se dispara entre un 100% y un 150% debido a la planificación de viajes de verano al exterior.