Plus de Refuerzo en Corrientes: quiénes cobran los $100 mil desde este jueves

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes ratificó el inicio del cronograma de pagos del Plus de Refuerzo correspondiente al mes de mayo de 2026. El beneficio, que alcanza a la totalidad de los agentes de la administración pública provincial —incluyendo activos, jubilados y pensionados—, mantiene el monto de $100.000 por persona.

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Este adicional representa el primer eslabón del esquema salarial mensual de Corrientes, que luego se completa con el Plus Unificado y el haber mensual. Según informaron desde la cartera económica, el desembolso se realizará de forma escalonada para garantizar la fluidez en los puntos de cobro del Banco de Corrientes SA.

El cronograma detallado

Los pagos se activarán este jueves 14 para los agentes con documentos terminados en 0 y 1. El calendario continuará el viernes 15 para los documentos finalizados en 2 y 3.

Tras el fin de semana, la actividad se retomará el lunes 18 para las terminaciones 4 y 5. Es importante destacar que, como es habitual, este tramo estará disponible de manera anticipada a través de los cajeros automáticos y la banca digital desde el sábado 16.

El cierre del operativo de pago está previsto para la semana próxima: el martes 19 percibirán el beneficio quienes tengan DNI terminados en 6 y 7, mientras que el miércoles 20 finalizará el cronograma con las terminaciones 8 y 9.

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Sostenibilidad salarial

Con este pago, la gestión provincial busca mitigar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los estatales. El Plus de Refuerzo es una de las herramientas de "inyección directa" de liquidez que utiliza el Ejecutivo correntino para dinamizar el consumo local antes de la liquidación de los sueldos básicos.