Paro bancario hoy 13 de mayo: a qué hora empieza, qué bancos afecta y qué operaciones funcionarán

La Asociación Bancaria realizará este miércoles 13 de mayo una medida de fuerza que afectará parcialmente la atención en algunas entidades del sistema financiero. Segun informó el gremio en un comunicado, el paro impactará principalmente en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en el Banco Hipotecario, que funcionarán con horario reducido durante la jornada.

La protesta comenzará a las 12 del mediodía y se extenderá durante las últimas tres horas de atención bancaria. En el caso del Banco Central, la actividad presencial se desarrollará únicamente entre las 10 y las 12, cuando habitualmente el funcionamiento se extiende hasta las 15. Desde el mediodía, las tareas quedarán paralizadas por la medida gremial.

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El Banco Hipotecario también se verá alcanzado por la protesta. Sus sucursales cerrarán tres horas antes de lo habitual, en adhesión al paro convocado por La Bancaria. La reducción horaria podría generar demoras en operaciones presenciales, especialmente en aquellas vinculadas con ventanilla, trámites administrativos o gestiones que requieren atención en sucursal.

Entre las operaciones que podrían verse afectadas figuran las acreditaciones bancarias, el depósito y cobro de cheques, algunas operaciones empresariales y distintos trámites presenciales. Desde las entidades advirtieron que podrían registrarse demoras administrativas como consecuencia del recorte en la atención al público.

Qué servicios seguirán funcionando durante el paro bancario

Pese a la medida de fuerza, las operaciones digitales funcionarán con normalidad durante toda la jornada. Esto incluye transferencias bancarias, home banking, pagos electrónicos y el uso de billeteras virtuales.

También continuará disponible la posibilidad de retirar efectivo en comercios adheridos, como supermercados, estaciones de servicio, farmacias y locales de electrodomésticos, mediante el uso de tarjeta de débito y DNI.

Por qué para La Bancaria

Desde la Asociación Bancaria explicaron que la protesta se realiza en rechazo a distintas decisiones adoptadas en el Banco Central y en el Banco Hipotecario.

En el caso del BCRA, el gremio cuestiona el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. Según denunció el sindicato, esa medida podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo y afectar el funcionamiento de economías regionales.

La Bancaria también aseguró que las autoridades mantuvieron una “posición intransigente” pese a las negociaciones realizadas ante la Secretaría de Trabajo.

Respecto del Banco Hipotecario, el gremio denunció el cierre de sucursales y despidos injustificados en distintas provincias. En ese marco, rechazó “cualquier política de achique” que implique pérdida de empleo o reducción de la estructura operativa.

El sindicato ratificó el estado de alerta y movilización en todo el país y advirtió que podría profundizar las medidas gremiales si no recibe respuestas “urgentes y concretas” por parte de las autoridades.

Datos clave del paro bancario del 13 de mayo

Cuándo es: miércoles 13 de mayo.

A qué hora empieza: a las 12 del mediodía.

Cuánto dura: las últimas tres horas de atención bancaria.

Qué bancos afecta: Banco Central y Banco Hipotecario.

Qué puede complicarse: trámites presenciales, cheques, operaciones empresariales y gestiones por ventanilla.

Qué funciona normalmente: transferencias, home banking, billeteras virtuales y pagos electrónicos.

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