La Bancaria anunció un paro en el Banco Central y el Hipotecario por despidos y cierre de tesorerías

La Asociación Bancaria convocó a un paro de actividades para la próxima semana en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en el Banco Hipotecario, en rechazo a lo que calificó como “decisiones arbitrarias e inaceptables” por parte de las autoridades de ambas entidades.

Palazzo, de la Bancaria: "Se han caído aproximadamente 5 mil puestos de trabajo"

La medida de fuerza se realizará el miércoles 13 de mayo durante las últimas tres horas de atención al público, según informó el gremio a través de un comunicado.

En el caso del BCRA, el sindicato cuestionó el cierre de 12 tesorerías regionales de un total de 21 actualmente operativas en el país. Desde La Bancaria advirtieron que la decisión “podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo” y denunciaron que se trata de “un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales”.

El gremio recordó además que ya había realizado un paro de 24 horas el pasado 27 de abril en todas las tesorerías regionales del organismo monetario. Sin embargo, señalaron que “las autoridades han optado por mantener su posición intransigente y sin voluntad de diálogo”.

Por otro lado, la organización sindical también apuntó contra el Banco Hipotecario por “la ejecución de despidos injustificados y un cierre sistemático de sucursales” en distintos puntos del país.

En ese sentido, La Bancaria rechazó “de manera absoluta cualquier política de achicamiento” que implique la pérdida de puestos de trabajo y advirtió que continuará con medidas gremiales si no hay respuestas.

“La Asociación Bancaria mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas, en caso de no tener soluciones urgentes y concretas”, concluye el comunicado.

FN