Paro bancario el 27 de abril: sin operaciones en tesorerías y tensión con el Banco Central

Este lunes 27 de abril está atravesado por un paro de La Bancaria que podría impactar en el funcionamiento del sistema financiero en todo el país, en medio de un conflicto con el Banco Central por el cierre de tesorerías regionales, reclamos laborales y denuncias de ajuste que afectan a trabajadores y economías locales.

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La medida de fuerza, impulsada por el gremio que conduce Sergio Palazzo, se enmarca en una escalada de tensión por decisiones operativas del organismo y abre interrogantes sobre el abastecimiento de efectivo y la continuidad del servicio.

La protesta fue definida como un paro de 24 horas que alcanzará a las 21 tesorerías regionales del país, con impacto directo en la operatoria vinculada al manejo y traslado de dinero. Desde el sindicato advirtieron que durante la jornada no se realizarán operaciones en esos sectores clave del sistema.

En un comunicado, La Bancaria sostuvo que “ese día no habrá operaciones ni traslado de dinero”, en referencia al alcance de la medida, que surge tras la falta de avances en las negociaciones con las autoridades del Banco Central.

Conflicto por el cierre de tesorerías y reclamos laborales

El origen del conflicto se vincula con el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales dispuesto por la Resolución N° 48/2026, una decisión que fue rechazada por el gremio desde el primer momento. Según La Bancaria, se trata de una medida que implica “un claro retroceso en la presencia federal del organismo, un perjuicio directo para las economías regionales y el desamparo para nuestros 32 compañeros y compañeras”.

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Desde la Comisión Gremial Interna del Banco Central señalaron que el cierre de estas dependencias responde a “una lógica de ajuste, centralización y retiro del Estado en el interior del país”, con efectos concretos sobre el sistema financiero y el acceso a servicios.

En esa línea, el sindicato advirtió que el impacto de la medida no solo afecta a los trabajadores involucrados, sino que también “encarece el funcionamiento del sistema financiero, reduce el acceso a servicios esenciales y debilita el desarrollo de las economías territoriales”.

Además, denunciaron que mientras continúan instancias de diálogo, se avanzó con decisiones que consideran irreversibles, lo que, según expresaron, “anticipa el cierre definitivo de las agencias, vaciando de contenido cualquier negociación”.

Alcance de la medida y funcionamiento del sistema

La Bancaria también denunció “la falta de diálogo y la paralización de las negociaciones con las autoridades del Banco Central de la República Argentina, sumado a las amenazas y aprietes hacia las y los trabajadores”, como factores determinantes para avanzar con la medida de fuerza.

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En este contexto, el gremio exige “estabilidad laboral, condiciones dignas de trabajo y el cese inmediato de las políticas de ajuste y achique”, en línea con una serie de reclamos que se profundizaron tras el anuncio de cierre de las agencias.

Por último, desde el sindicato advirtieron que el conflicto sigue abierto y que la medida de este lunes podría ser el inicio de nuevas acciones si no se revierten las decisiones adoptadas, en un escenario de creciente tensión entre los trabajadores y las autoridades del organismo monetario.

GZ / lr