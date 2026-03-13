Gremios estatales marcharon por el centro de Córdoba contra la reforma jubilatoria

Trabajadores estatales realizaron este viernes una masiva movilización en el centro de la ciudad de Córdoba para rechazar la reforma jubilatoria provincial aprobada a fines del año pasado. La protesta fue convocada por distintos gremios y generó importantes complicaciones en el tránsito en el casco céntrico.

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Columnas sindicales de la CGT, el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), La Bancaria, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y otros gremios estatales comenzaron a concentrarse alrededor de las 10 de la mañana y avanzaron por diferentes arterias hasta las inmediaciones de la Legislatura.

La marcha partió desde la zona de Colón y Cañada y avanzó hacia la calle Santiago del Estero, donde se montó un escenario para realizar una asamblea general y leer un documento conjunto con las principales demandas del sector.

El eje central del reclamo apunta a la reforma previsional impulsada por el gobernador Martín Llaryora, que elevó el porcentaje de aportes que realizan los trabajadores al sistema jubilatorio provincial.

Tras confirmarse el aumento de partidas nacionales desde la Administración Nacional de la Seguridad Social para la Caja de Jubilaciones de Córdoba, los gremios estatales reclamaron que el Gobierno provincial deje sin efecto el ajuste aplicado al sistema.

El secretario gremial de Asociación Bancaria, Ezequiel Morcillo, cuestionó la medida en nombre de los gremios aportantes a la Caja y ratificó el rechazo a la armonización previsional. “No beneficia ni a activos ni a jubilados”, sostuvo.

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Por su parte, el secretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales, Rubén Daniele, aseguró que el conflicto continuará si no hay cambios en la normativa. “Esto es para que las autoridades entiendan que este conflicto no se cae”. “No solamente que no se cae, sino que se ratifica”, agregó.

Daniele también advirtió que las organizaciones sindicales mantendrán el plan de lucha hasta que el Gobierno provincial revise la medida. “Este plan de lucha no se cambia y se va a profundizar hasta que nos hagan una propuesta”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que el objetivo de los gremios es que se suspenda la aplicación de la ley para abrir una instancia de negociación. “Que la deroguen o la suspendan, pero que la pongan en pausa y nos sentamos tranquilos”, expresó. Los sindicatos anticiparon que las protestas continuarán en las próximas semanas si no hay respuestas a los reclamos vinculados con el sistema jubilatorio provincial.