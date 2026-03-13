El costo de comer vegano: una canasta de alimentos basada en plantas puede ser 55% más cara en Argentina

Adoptar una dieta vegana en Argentina implica hoy un gasto significativamente mayor que seguir una alimentación tradicional. Un informe elaborado por la consultora Focus Market para el blog de educación financiera de Naranja X estimó que el costo mensual de una canasta alimentaria vegana supera en un 55% al de una canasta basada en alimentos de origen animal.

El estudio comparó dos esquemas de consumo diseñados para cubrir las necesidades nutricionales de un adulto promedio. Mientras la canasta alimentaria tradicional alcanza un valor mensual de $206.137,28, el conjunto de alimentos equivalente en su versión Basciende a $320.095,85.

Fuente: Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X

La comparación se realizó utilizando las mismas categorías de alimentos: cereales, proteínas, lácteos o sus equivalentes, frutas y verduras, aceites y snacks. Sin embargo, al reemplazar productos de origen animal por alternativas vegetales, los precios muestran diferencias marcadas.

Las categorias con mayores diferencias

De acuerdo con el relevamiento, los mayores incrementos se registran en algunos rubros específicos. Los snacks veganos presentan la mayor brecha, con precios que pueden superar en 230% a los productos tradicionales. También se observan aumentos importantes en cereales y derivados sin ingredientes animales (+75%), lácteos vegetales (+68%) y proteínas de origen vegetal (+55%).

Fuente: Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X

Desde la consultora explicaron que estas diferencias se vinculan con varios factores de mercado. Entre ellos se destacan menores volúmenes de producción, materias primas especializadas —como proteínas vegetales aisladas— y costos adicionales asociados a procesos de fortificación o certificación.

"La baja densidad de puntos de venta no solo restringe la accesibilidad física, sino que también reduce la competencia en precio a nivel local, contribuyendo a mantener márgenes elevados. En mercados donde la demanda por productos veganos crece rápidamente, la insuficiente expansión de la oferta comercial se convierte en un factor estructural que encarece el acceso y puede generar segmentos de exclusión por localización y poder adquisitivo", detalló Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.

Otro aspecto señalado en el informe es la disponibilidad de estos productos. A diferencia de los alimentos tradicionales, que se consiguen de manera masiva en supermercados y comercios de cercanía, gran parte de los productos veganos se comercializan en tiendas especializadas o plataformas online, lo que reduce la cantidad de puntos de venta y limita la competencia de precios.

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El análisis también incluye una consideración nutricional vinculada a la vitamina B12. Este nutriente no se encuentra de forma natural en alimentos de origen vegetal en cantidades aprovechables por el organismo, por lo que las personas que mantienen una dieta vegana estricta suelen recurrir a suplementos o alimentos fortificados. El costo estimado de esa suplementación puede rondar los $17.250 mensuales durante el primer período de consumo.