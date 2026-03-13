Malagueño: el Concejo Deliberante aprobó tres ordenanzas sobre cloacas, escapes de vehículos y biocombustibles

En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de Malagueño se aprobaron tres ordenanzas vinculadas a obras públicas, convivencia urbana y cuidado del ambiente. Las iniciativas incluyen la construcción de una nueva red colectora cloacal en barrio Malagueño Centro, la adhesión a la ley provincial de biomateriales y biocombustibles y la regulación de los escapes de vehículos no reglamentarios dentro del ejido municipal.

Las medidas forman parte de una serie de políticas impulsadas para mejorar la infraestructura urbana, promover prácticas sustentables y garantizar una mejor convivencia entre vecinos.

Nueva red cloacal en barrio Malagueño Centro

Una de las ordenanzas sancionadas fue la N.º 2380/2026, que declara de utilidad pública y de interés municipal la obra de la red colectora cloacal en barrio Malagueño Centro.

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El proyecto contempla la instalación de la red en las calles La Rioja, Juan Facundo Quiroga y San Martín, con el objetivo de mejorar el servicio sanitario y acompañar el crecimiento urbano del sector.

Además, la normativa establece un sistema de financiamiento que busca garantizar un esquema de cobro “equitativo, transparente y proporcional para los contribuyentes”, en relación con la obra a realizar.

Este tipo de intervenciones son clave para fortalecer la infraestructura básica de la localidad y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Adhesión a la ley provincial de biomateriales y biocombustibles

Durante la misma sesión también se aprobó la Ordenanza N.º 2381/2026, mediante la cual el municipio adhiere a la Ley Provincial N.º 10.721, vinculada a la promoción y utilización de biomateriales y biocombustibles.

La normativa busca fomentar políticas orientadas al desarrollo sostenible y al cuidado del ambiente, promoviendo el uso de alternativas energéticas y materiales de origen biológico.

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Con esta adhesión, el municipio podrá avanzar en iniciativas que impulsen prácticas productivas y de consumo más sustentables, en línea con las políticas ambientales que se desarrollan a nivel provincial.

Regulación de escapes de vehículos

Por último, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N.º 2382/2026, que establece la regulación acústica y la prohibición de escapes no reglamentarios en el ejido municipal.

La normativa sanciona las emisiones sonoras excesivas producidas por vehículos y prohíbe los caños de escape libres, modificados, adulterados o no homologados, así como aquellos que generen explosiones o ruidos artificiales.

La medida apunta a reducir la contaminación sonora y a mejorar la convivencia urbana, una problemática que suele generar reclamos vecinales en distintas ciudades.