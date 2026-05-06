Cuáles son los mejores descuentos en supermercados este miércoles 6 de mayo

Para este miércoles 6 de mayo de 2026, la agenda de descuentos en las principales cadenas de supermercados presenta algunas opciones clave para quienes deseen aliviar el bolsillo y llenar el changuito en un contexto donde la inflación sigue bajo presión, destacándose especialmente las promociones en Carrefour, Día y ChangoMás.

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Banco Nación: El rey indiscutido del ahorro este miércoles

Para quienes poseen las tarjetas del Banco Nación hoy es el día ideal para realizar las compras semanales. La entidad bancaria despliega una batería de beneficios en distintas cadenas que vale la pena aprovechar:

- ChangoMâs: 30% de descuento y un tope de reintegro de $12.000 por semana pagando con modo.

- Día: 5% de descuento, con un tope de reintegro de $5000.

- Carrefour: 30% de descuento en la 1ra transacción de cada semana con un tope de reintegro de $12.000 pagando con modo.

Cuotas sin interés: La estrategia para ganarle a la inflación

Para aquellas compras de mayor volumen o artículos de primera necesidad que requieran financiación, las cadenas mantienen activos sus planes de pago en cuotas este miércoles:

Vea, Jumbo y Disco se mantienen como los referentes en financiación al ofrecer 12 cuotas sin interés mediante Banco Galicia y 12 cuotas con el Banco Nación.

Por otro lado, Chango Más mantiene sus 3 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago utilizando QR como método de pago.

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