Inflación y dólar: qué espera el mercado para los próximos meses, según el REM del BCRA

El mercado ajustó sus previsiones económicas para 2026 y dejó una señal mixta para el Gobierno: espera una inflación anual más alta que en el relevamiento anterior, pero al mismo tiempo proyecta un dólar más bajo para los próximos meses. Así surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de abril, publicado por el Banco Central.

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El informe, difundido el 7 de mayo, fue elaborado con respuestas tomadas entre el 28 y el 30 de abril. Participaron 45 analistas, entre consultoras, centros de investigación y entidades financieras. El propio BCRA aclaró que las estimaciones relevadas no constituyen proyecciones oficiales del organismo, sino pronósticos privados recopilados por la autoridad monetaria.

Inflación: 2,6% para abril y 30,5% para todo 2026

Según el REM, los analistas estimaron una inflación mensual de 2,6% para abril, sin cambios respecto del relevamiento previo.

En tanto, el grupo de los diez pronosticadores que mejor anticiparon esta variable en el pasado, el denominado Top 10, proyectó una suba de 2,7% para el mismo mes.

Para los meses siguientes, el sendero esperado muestra una desaceleración gradual: 2,3% en mayo, 2,1% en junio, 2,0% en julio, 1,8% en agosto, 1,9% en septiembre y 1,8% en octubre. De cumplirse ese recorrido, la inflación mensual recién perforaría el 2% desde agosto.

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El dato más sensible aparece en la proyección anual: el mercado espera ahora una inflación de 30,5% interanual para diciembre de 2026, lo que implica una suba de 1,4 puntos porcentuales frente al REM anterior.

Para los próximos 12 meses, la inflación esperada quedó en 24,2%, mientras que para los próximos 24 meses se ubicó en 17,4%.

En el caso de la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, los analistas también proyectaron 2,6% para abril. Para todo 2026, la previsión quedó en 30,3%, apenas por debajo del nivel general.

Dólar: cuánto espera el mercado para mayo y diciembre

En materia cambiaria, el REM mostró una baja en las expectativas.

La mediana de las proyecciones ubicó al tipo de cambio nominal mayorista en $1.410 por dólar para el promedio de mayo, es decir $39 menos que en la encuesta anterior. Para diciembre de 2026, el mercado proyectó un dólar de $1.676, con una variación interanual esperada de 15,8%.

El sendero previsto para los próximos meses es el siguiente: $1.437 en junio, $1.460 en julio, $1.500 en agosto, $1.533 en septiembre y $1.579 en octubre. Para los próximos 12 meses, la mediana se ubicó en $1.789.

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El Top 10 de analistas proyectó un dólar algo más bajo para fin de año: $1.611 promedio en diciembre de 2026.

Actividad: menor crecimiento esperado para 2026

El REM también recortó la previsión de crecimiento. Para 2026, los analistas esperan un aumento del PIB real de 2,8%, lo que representa una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo. El Top 10 fue más prudente y estimó una expansión de 2,5% para el año.

En la dinámica trimestral, el mercado calculó que el Producto desestacionalizado habría crecido 0,3% en el primer trimestre, mientras que proyectó una expansión de 1,0% en el segundo trimestre y de 0,9% en el tercero.

Tasas, empleo y sector externo

Para la tasa TAMAR de bancos privados, los participantes del REM proyectaron 23,1% nominal anual para mayo, equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,9%. Para diciembre, la estimación quedó en 22,0% TNA, con una tasa efectiva mensual de 1,8%.

En empleo, la tasa de desocupación abierta fue estimada en 7,7% de la PEA para el primer trimestre y en 7,4% para el cuarto trimestre de 2026.

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Para el comercio exterior, el REM proyectó exportaciones por US$ 96.056 millones e importaciones por US$ 79.550 millones durante 2026. Con esos números, el superávit comercial esperado asciende a US$ 16.506 millones, unos US$ 2.392 millones más que en el relevamiento anterior.

El resultado fiscal esperado

En el frente fiscal, los analistas mantuvieron una expectativa de superávit primario. Para 2026, la proyección del resultado primario del Sector Público Nacional no Financiero fue de $15,9 billones, apenas por debajo del REM previo. El Top 10 estimó un superávit de $16,5 billones.

Los principales números del REM de abril

Inflación abril: 2,6%

Inflación 2026: 30,5%

Inflación núcleo 2026: 30,3%

Dólar mayo: $1.410

Dólar diciembre: $1.676

Crecimiento 2026: 2,8%

TAMAR mayo: 23,1% TNA

Desempleo cuarto trimestre: 7,4%

Superávit comercial 2026: US$ 16.506 millones

Superávit primario 2026: $15,9 billones

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