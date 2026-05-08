A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 8 de mayo de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 8 de mayo

El dólar blue hoy cotiza a un valor en el mercado de $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy viernes 8 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 8 de mayo el dólar blue hoy cotiza a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta.

A contramano del relato oficial, prestadores del PAMI lanzan un bono solidario para evitar cierres masivos ante el default

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, viernes 8 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 8 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.424,30 para la compra y $1.431,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólr blue hoy, viernes 8 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 8 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy viernes 8 de mayo a $1.483,10 para la compra y $1.484,40 para la venta.

Súper RIGI: sorpresa en el Ministerio de Economía y dudas sobre el futuro de las inversiones

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 8 de mayo en $1.482,30 para la compra y $1.482,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 8 de mayo a $1.846 como referencia de dólar.

Cayeron acciones y bonos argentinos, mientras el petróleo se desplomó por expectativas de paz en Irán

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 522 puntos básicos este viernes 8 de mayo.