Cotización del euro y euro blue hoy, viernes 8 de mayo

A cuánto cotiza el euro blue hoy, viernes 8 de mayo

El viernes 8 de mayo de 2026, el euro blue hoy cotiza a 1.728,75 para la compra y $1.696,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotza el euro oficial hoy, viernes 8 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este viernes 8 de mayo cotiza $1.580,00 para la compra y $1.680,00 para la venta.

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Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este viernes 8 de mayo

Este viernes 8 de mayo, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.580,00 comprador y $1.680,00 vendedor.

Banco Nación: $1.580,00 comprador y $1.680,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.630 comprador y $1.690 vendedor.

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A cuánto cotiza el euro blue hoy, viernes 8 de mayo

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.200,35 para la compra y $1.597,79 para la venta este viernes 8 de mayo como referencia de gastos con tarjeta

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 8 de mayo

Por su parte, el dólar blue hoy, viernes 8 de mayo el mercado paralelo cotiza $1.380,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.