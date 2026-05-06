Más de 742 mil afiliados se dieron de baja en las prepagas en los últimos dos años, según estudio privado

El fuerte aumento de las prepagas durante el gobierno de Javier Milei, que acumula un alza del 417%, comenzó a impactar de lleno en la cobertura de salud en Argentina, con miles de usuarios que dejan el sistema privado ante la suba de cuotas, la pérdida de empleo y el deterioro del poder adquisitivo. En este escenario, un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), reveló que más de 742.000 personas abandonaron la medicina prepaga en los últimos dos años, en un contexto donde la flexibilización de precios y la inflación generan una creciente presión sobre el acceso a la salud.

Cada vez más gente deja de pagar la prepaga y vuelve al hospital público

En base a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la agencia de Gabriel Katopodis expuso la caída en la cobertura médica en el país ante un contexto de caída del empleo y fuertes subas en los servicios de salud privada.

Si bien es legal aumentar, desde el DNU 70/2023 se introdujo una flexibilidad que permitió que las prepagas puedan fijar libremente el valor de la cuota, los aumentos e, incluso, diferenciar el porcentaje de ajuste según las características del plan. Sin embargo, eso no significa que las empresas puedan aumentar completamente de manera arbitraria como pasó durante primeros meses del 2024.

Cada vez más gente deja de pagar la prepaga y vuelve al hospital público

La población que cuenta con obra social, prepaga, mutual o algún servicio de emergencia se encontraba en 67,5% en el segundo trimestre de 2023. En el segundo trimestre de 2025, se encontró 2,1 puntos porcentuales por debajo, en 65,4%.

Según indicaron en el informe “el gobierno de Javier Milei que tenía como objetivo achicar el Estado para que creciera el sector privado paradójicamente después de dos años deja cada vez más personas dependiendo únicamente de la salud pública”.

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Al respecto, puntualizó que “la población que solo posee cobertura médica a través del sistema de salud pública pasó de 9.551.000 personas a 10.293.000, engrosándose en 742.000 personas”.

Al momento de contextualizar la situación, desde IAG mencionaron que se perdieron 206.000 empleos registrados desde el comienzo de la gestión de Javier Milei como presidente en noviembre del 2023. Además, desde el organismo señalaron que “no sorprende que menos personas cuenten con obra social”.

Cuando se compara con la inflación dentro de este periodo, las prepagas aumentaron un 417% mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 293%, reflejando dos velocidades muy diferentes.

Prepagas: ajustes en cuotas y copagos

Las empresas de medicina prepaga aplicarán en mayo aumentos de hasta el 3,9% en las cuotas mensuales, en línea con la inflación de marzo informada por el INDEC.

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Este ajuste también impactará en los copagos, incrementando el costo de acceso a los servicios de salud para los afiliados. Los usuarios podrán consultar detalles de planes, prestadores y coberturas a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Siete de cada diez argentinos deben hacer un gran esfuerzo para pagar las cuotas

El 70,6% de los usuarios de prepagas afirmó que debe realizar un esfuerzo "alto o muy alto" para pagar la cuota mensual, de acuerdo con una encuesta realizada por el sitio especializado MiObraSocial.com.ar en el primer trimestre de 2026.

Este indicador muestra un salto significativo frente al 62,4% registrado en el mismo periodo de 2025, evidenciando un deterioro persistente en la capacidad de pago.

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El ajuste económico está redefiniendo los criterios de elección, priorizando la estabilidad del gasto mensual por sobre el renombre de las instituciones. La encuesta muestra que el 57,4% de los usuarios prefiere actualmente planes de cobertura plena —aunque provengan de prepagas más pequeñas o menos conocidas— y descarta de plano las opciones con copagos o esquemas parciales. Este comportamiento casi duplica el 31,4% registrado el año anterior.

Esta tendencia marca un cambio de paradigma: el usuario prefiere saber exactamente cuánto pagará a fin de mes, evitando costos variables que puedan desestabilizar su economía familiar. En este proceso, las instituciones "clave" perdieron peso. Mientras que en 2025 el 59,2% consideraba fundamental tener acceso a clínicas de renombre (como el Hospital Italiano o el Otamendi), en 2026 ese número se desplomó al 33,2%.

GZ / lr