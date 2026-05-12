Paro bancario 13 mayo: qué entidades adhieren y qué trámites pueden verse afectados

La Asociación Bancaria convocó a un paro nacional para el miércoles 13 de mayo, durante las tres últimas horas de atención al público, en el Banco Central y en el Banco Hipotecario. El gremio rechaza el cierre de tesorerías regionales del BCRA, la reducción de sucursales y los despidos en el Hipotecario.

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La Asociación Bancaria anunció un paro nacional en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en el Banco Hipotecario para el miércoles 13 de mayo. Según informó el sindicato que conduce Sergio Palazzo, la medida de fuerza se realizará durante las tres últimas horas de atención al público y fue convocada en rechazo a decisiones que, según el gremio, afectan “gravemente” a los trabajadores de ambas entidades.

El comunicado, fechado el 6 de mayo de 2026, precisa que la protesta no alcanza a todo el sistema bancario, sino específicamente al BCRA y al Banco Hipotecario. En el caso del Banco Central, La Bancaria cuestiona la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. Para el gremio, esa decisión podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo y representa un “vaciamiento de funciones esenciales”, con impacto sobre las economías regionales.

La organización sindical señaló además que ya había realizado una medida de fuerza el pasado 27 de abril en los tesoros regionales y que también hubo instancias formales ante la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, denunció que las autoridades mantuvieron una posición “intransigente”, sin voluntad de diálogo ni revisión de esas políticas.

Reclamo también en el Banco Hipotecario

En paralelo, La Bancaria apuntó contra la situación del Banco Hipotecario, donde denunció el “cierre sistemático de sucursales” y la ejecución de “despidos injustificados en todo el país”. El sindicato rechazó “de manera absoluta” cualquier política de achique que deteriore las condiciones laborales o deje trabajadores sin empleo.

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“Ratificamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta del empleo y de cada derecho avasallado. No vamos a permitir que se consoliden estas políticas de ajustes, que recaen siempre sobre las y los trabajadores”, sostuvo el Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria.

El gremio también advirtió que mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país y que podría profundizar el plan de acción con nuevas medidas directas si no obtiene “soluciones urgentes y concretas”. Además, responsabilizó a las autoridades del BCRA y del Banco Hipotecario por un eventual agravamiento del conflicto.

Cuándo es el paro bancario

La medida de fuerza será el miércoles 13 de mayo de 2026, durante las tres últimas horas de atención al público, y alcanzará al Banco Central de la República Argentina y al Banco Hipotecario.

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