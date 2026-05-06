El Papa León XIV trató de hacer un trámite bancario y le cortaron la llamada

Apenas dos meses después de que Robert Francis Prevost, el cardenal nacido en Chicago, se convirtiera en el Papa León XIV, hizo una llamada a su banco, reveló su amigo íntimo, el reverendo Tom McCarthy, y la empleada que lo atendió terminó colgándole el teléfono, una experiencia poco común para la máxima figura de la Iglesia Católica.

La historia, contada por McCarthy en una reunión celebrada en Naperville, Illinois, la semana pasada, fue recogida y publicada por The New York Times. Según esta narración, el Sumo Pontífice se identificó como Robert Prevost y expresó su intención de cambiar el número de teléfono y la dirección que el banco tenía registrados a su nombre.

Papa León XIV

Aunque respondió correctamente todas las preguntas de seguridad que le hicieron, el Papa se sorprendió cuando escuchó a la empleada decirle que igualmente debía acudir, en persona, a la sucursal, para terminar el trámite.

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Según McCarthy, el León XIV dijo: “Bueno, no voy a poder hacerlo’”, y luego remarcó: “Le di todas las preguntas de seguridad”. La empleada se disculpó, pero no cedió. Entonces el Santo Padre intentó otra táctica: “¿Importaría si le dijera que soy el Papa León?”. La mujer, seguramente pensando que todo era una broma, le colgó el teléfono.

Consultado por The New York Times, el padre McCarthy confirmó que la historia era cierta y agregó que la había contado en una reunión educativa para adultos y niños que dio en una iglesia de Naperville.

El tema finalmente logró solucionarse gracias a otro sacerdote que conocía al presidente del banco, señaló McCarthy, que terminó la charla remarcando: “¿Te imaginas que te conocieran como la mujer que le colgó el teléfono al Papa?”.

Papa León XIV

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El Papa León XIV salió a cuestionar las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su contra. “Si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad, pues la Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna al respecto”, dijo el Sumo Pontífice.

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Cuando le preguntaron por el derecho a la legítima defensa, el Papa remarcó que “la legítima defensa ha sido tradicionalmente permitida por la Iglesia”, pero aclaró que, desde que comenzó la era nuclear, “todo el concepto de guerra debe ser reevaluado bajo los términos actuales”. Para el Santo Padre, la prioridad debe ser el diálogo antes cualquier posible riesgo de conflicto atómico.

Marco Rubio

Este cruce se produjo 48 horas antes que el Papa recibirá al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el Vaticano.

HM