El Banco Nación lanza créditos y prórrogas para los damnificados por el temporal en la Costa Atlántica

El Banco Nación anunció un paquete de medidas de asistencia financiera para personas y empresas afectadas por el fuerte temporal que azotó la Costa Atlántica durante el 8 y 9 de junio. El programa contempla prórrogas de pagos, renovación de deudas y nuevas líneas de crédito con tasas bonificadas para damnificados de ciudades como Mar del Plata, Necochea, Miramar y Monte Hermoso.

Según informó la entidad, el objetivo es reactivar la capacidad productiva de los comercios y aliviar la carga financiera de los vecinos damnificados por las inundaciones y los vientos extremos. Para acceder a los beneficios será obligatorio presentar una declaración jurada que certifique afectación directa por el fenómeno climático.

Financiamiento y plazos

Para el sector productivo, el BNA diseñó un esquema que permite tanto sostener las obligaciones actuales como inyectar capital para reparaciones estructurales. Entre las medidas para empresas, el banco habilitó renovaciones y prórrogas de operaciones vigentes, además de nuevas líneas de financiamiento para inversión y capital de trabajo.

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Los créditos podrán alcanzar hasta $100 millones por usuario, con un tope de $50 millones destinado específicamente a capital de trabajo.

En cuanto a los plazos, las inversiones podrán financiarse hasta en 60 meses y el capital de trabajo hasta en 36 meses. Las operaciones contarán con una bonificación de dos puntos porcentuales anuales durante los primeros 24 meses.

Además, las empresas podrán acceder a períodos de gracia de hasta un año para comenzar a pagar el capital.

Para las personas afectadas por el temporal, el Banco Nación dispuso una prórroga extraordinaria de 90 días para el pago de obligaciones ya existentes y un período de gracia del mismo plazo para comenzar a abonar nuevos créditos personales. También se anunció una bonificación de seis puntos porcentuales anuales para préstamos de cartera haberes, previsional y abierta.

El temporal que motivó la asistencia fue calificado como uno de los más intensos de los últimos años en la costa bonaerense. El ciclón extratropical provocó lluvias récord, inundaciones y destrozos en distintas localidades turísticas.

En Mar del Plata se registraron más de 100 milímetros de lluvia en menos de dos días, mientras que en Necochea algunas zonas alcanzaron los 180 milímetros acumulados.

Las fuertes ráfagas y el oleaje también generaron daños sobre la infraestructura costera. En Monte Hermoso, el mar avanzó sobre la peatonal y destruyó instalaciones públicas y privadas, mientras que en Miramar hubo severos daños en balnearios y sectores cercanos a la costa.

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El fenómeno también dejó imágenes impactantes en Quequén, donde una gran cantidad de espuma marina ingresó a los paradores costeros impulsada por el viento y el fuerte movimiento del mar. Según especialistas, el fenómeno se produjo por la combinación de oleaje extremo y compuestos orgánicos presentes en el agua.

El temporal dejó evacuados, rescates de personas atrapadas en vehículos, cortes de servicios y daños materiales millonarios en viviendas y comercios, situación que motivó el despliegue de operativos de emergencia y la implementación de medidas de asistencia económica para intentar contener el impacto.

La implementación del esquema de ayuda ocurre en un momento crítico para la región, donde los equipos de emergencia aún trabajan en la remoción de escombros y la reparación de infraestructura básica. Desde la banca pública indicaron que la atención en las sucursales de las localidades damnificadas se verá reforzada para agilizar la gestión de las líneas.

GD / EM