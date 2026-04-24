Mónica Frade: "El Nación entregó créditos a dos chicos Menem por 600 millones"

— En relación a la presentación que hizo en la Justicia, ¿Cree que va a haber presos? ¿Quién está más complicado?

— No creo que vaya a terminar nadie preso. Hice la denuncia porque entendí que había muchos elementos de alta sospecha por irregularidades en el otorgamiento de los créditos y lo que propuse es lo que se llama en la Justicia una investigación preliminar donde la jueza determinará si hay elementos para imputar, para continuar con la investigación. El miércoles 15 la ratifiqué, la amplié. Creo que hay muchos elementos, en particular con los que son funcionarios del Ministerio de Economía, porque son funcionarios que están el circuito de control de la banca, incluso de la banca pública, entonces he visto ahí alguna incompatibilidad, sumado al tráfico de influencias y la utilización de información privilegiada, por supuesto. De ahí a que piense que van a ir presos, la verdad que no, pero cuando hago las denuncias no las hago pensando que van a ir o no, las hago porque entiendo que hay elementos y que hay que hacerlas. Después si llega a buen puerto, genial, es lo que espero, pero no me motiva eso.

— Según su investigación, el sueldo de Sharif Menem no llega a los 3 millones, para el otorgamiento de un crédito de 350 millones cualquier banco le va exigir ingresos tres o cuatro veces más altos que eso. ¿En su investigación pudo determinar si hubo otros garantes que justificaran la operación o si directamente el Banco Nación saltó el tope de la relación cuota-ingreso violando esta normativa?

— No tengo acceso por supuesto a las carpetas crediticias, a los legajos crediticios, por eso he pedido a la jueza, en este caso a la Dra. (María Eugenia) Capuchetti, que se hagan las carpetas crediticias de esos legajos, además de las resoluciones de directorio que aprobaron esos créditos. Probablemente ahí, porque se han hecho disposiciones como traje a medida, se han hecho disposiciones para segunda vivienda preferentes para nosotros, algo reprochable, obviamente, pero que eso de por sí no es delito, ni siquiera podría ser un obstáculo, mirá lo que estoy diciendo, el caso de la diputada que tiene embargado el sueldo. Ellos, teóricamente, deberían hacer un análisis riguroso de todo el scoring, imponer por supuesto eso dentro del scoring. Es altamente probable que el “niño Menem”, perdón que lo llame irónicamente así, tenga codeudores importantes. Es una familia de mucho dinero, así que supongo que habrán tenido en cuenta los codeudores, pero hasta que no tenga los legajos crediticios, de ahí va surgir cuál fue el tiempo de tramitación también, del otorgamiento del crédito, a que tasa. Sabemos que son tasas preferentes y esto es lo que también estoy objetando como ilegal, la disposición. Han hecho una disposición donde dan tasas preferentes por nuestra función y esto afecta el derecho de igualdad ante la ley, claramente, así que bueno, cuando tengamos esas carpetas ahí vamos a saber si se las dieron en tiempo récord, si fue distinto al trámite que se sigue con los ciudadanos en general, las tasas, el plazo, el monto. Desde ya los montos son exorbitantes en relación a los que se dan.



— Usted, en su denuncia penal, entre los principales argumentos menciona el tráfico de influencias. ¿Cree que haya muchos más funcionarios y/o familiares de ellos que hayan resultado beneficiarios de esas operaciones? ¿Que sean inconsistentes?

— Entiendo que sí, hay muchos funcionarios, por lo menos es una información extraoficial que tengo por supuesto no quiero darla. La Justicia determinará todo esto, hablé del tráfico de influencias, del delito de incompatibilidad, porque si sos un funcionario controlante, si sos un funcionario del área que fija las tasas del banco y al mismo tiempo sos el beneficiario habría una incompatibilidad ahí. Creo que puede haber abuso de poder en cumplimiento del deber del director, del presidente del Banco, en la medida que esas disposiciones las haya hecho como, en materia penal se llama acto preparatorio, para después darle una patina de legalidad a esos créditos que después se otorgaban, y ahí, claramente, el uso de una información preferencial, privilegiada, porque además, en la ventana del tiempo que se dieron, de junio de 2025 en adelante digamos que fueron operaciones que, en el mercado, fueron muy beneficiosas en relación a otros bancos, a otras tasas y a otros créditos; entonces esto parece armado de manera tal que ellos pudieran ser beneficiarios privilegiados y con altos beneficios respecto al otorgamiento, pero va haber más seguramente y creo que hay alguno más incluso de la familia Menem.

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— ¿La familia Menem fue la más beneficiada con los créditos del Banco Nación?

— Nosotros tenemos dos casos de la familia Menem que suman $ 600 millones, que son Sharif Menem y Nazarena Menem, hay una tercera persona Menem ahí que estoy chequeando, que podría haber tenido también un crédito no tan alto. Entre los dos chicos, digo chicos porque tienen 24 y 26 años, se les otorgó $ 600 millones. La chica trabaja en la Auditoría General de la Nación hace cuatro años, ya está en planta, Sharif Menem, como recién lo hablábamos, los sueldos de la Cámara de Diputados, de los empleados, son muy bajos, no sé si llega a $2.5 millones, así que es completamente despropocionado el monto que les dieron, más allá de que tengan co-garantes. Por supuesto el ingreso y la inestabilidad en el empleo; en el scoring, en la evaluación ningún ciudadano que tenga una función de este tipo calificaría para un crédito de esos. Conozco muchos casos que no han calificado por eso.



Mónica Frade, participó del Ciclo de Entrevistas de estudiantes de la Licenciatura en Comunicación de la USBA.

— ¿Por qué cree que se los dieron?

— Porque estas disposiciones fueron hechas para esto. Los créditos hipotecarios en el Banco Nación históricamente fueron para una única vivienda, hubo una disposición en junio de 2024 donde autorizaba que el crédito + Vivienda BNA pudiera otorgarse para una segunda vivienda, algo completamente inmoral para una banca pública, donde teóricamente el dinero va al fomento de la primera vivienda. Ahí es donde ellos se empiezan a colar, luego hay una resolución, la 802, que dictan ellos mismos donde aclaran que eran para los empleados públicos, originariamente decían que esa segunda vivienda era un plan para empleados públicos. Ahí comenzaron a colarse los funcionarios, estos funcionarios del Ministerio de Economía y luego sacan una resolución donde amplían esos créditos de segunda vivienda también para legisladores, personal político y legisladores. O sea, se lo estaban haciendo, por eso hablo de actos preparatorios, estaban haciendo las disposiciones a la medida de quienes querían beneficiar, o sea nosotros. Cuando todo esto se destapa, dan de baja esa resolución que involucraba a legisladores. Ahora tenemos el caso del Secretario de Finanzas, el señor (Federico) Furiase, que admitió públicamente que él ya tenía 2 viviendas cuando le dieron el crédito, y argumenta que una de esas viviendas era donada, no la considera como segunda vivienda porque era donada y, en realidad, no importa la naturaleza jurídica por la cual las viviendas entran a nuestro patrimonio. El tema es que tenía dos viviendas y, no obstante, le otorgaron el crédito para una tercera, claramente ahí les va ser muy difícil tapar las irregularidades.

— Furiase antes de ser el Secretario de Finanzas fue el director del Banco Central de la República Argentina, entidad que tiene el control sobre estas operaciones, ¿Esto podría ser a futuro también un incumplimiento de la ley de ética pública? ¿En un futuro puede llegar a tener complicaciones legales cuando se estructure lo que usted está investigando?

— Hay tres funcionarios que yo señalé, Felipe Nuñez también, indefectiblemente puede entrar en lo de la ley de ética pública. Primero, porque nosotros no podemos tener en uso de nuestras funciones ningún trato preferente y ningún privilegio, lo dice la ley, más allá de los discursos, la ley de ética pública justamente nos pone un cerco para que nosotros en ejercicio de las funciones no nos extralimitemos o seamos beneficiarios de cosas indebidas. Nosotros, por ejemplo, no podemos recibir obsequios, tenemos que denunciar si recibimos obsequios o gratificaciones, con lo cual este es uno de los argumentos que, en mi ampliación, planteé, que aquí había una sucesión de quebrantos a la ley de ética pública y ahí estamos frente a la figura de un incumplimiento de poder, ¿por qué? Porque tanto el presidente del banco como los beneficiarios, o sea los funcionarios que han recibido esto están en curso en incumplimiento de esta ley, la 25.188, entonces ahí también tenemos un delito puntual, se ve claramente el delito. No digo que con esto vayan a ir presos ni nada que se le parezca porque ustedes saben que la Justicia Federal es como una caja de pandora, pero ahí hay elementos y todo esto es lo que me motivó a... “la Justicia tiene que investigar”. No podemos quedarnos mirando que se están repartiendo la banca pública por tener una información o ser allegados al poder. Y todos estos nombres que les he señalado salieron a la luz pública son personas vinculadas a este gobierno y al sector político.

ff