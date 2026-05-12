martes 12 de mayo de 2026
JUDICIALES
Investigación judicial

La jueza Servini avanza sobre la red del dólar blue y embarga bienes de Elías Piccirillo por más de $859 mil millones

La medida fue ordenada por la jueza María Servini a pedido del fiscal Carlos Stornelli, en el marco de una causa que investiga presuntas operaciones irregulares con el dólar blue durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El embargo alcanza a Elías Piccirillo, sus socios y propietarios de agencias de cambio.

Elías Piccirillo y Jessica Cirio
Elías Piccirillo y Jessica Cirio | Instagram

La jueza María Servini ordenó este martes, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, un embargo preventivo por $859.516 millones sobre los bienes de Elías Piccirillo, sus socios y otros 160 propietarios de agencias de cambio, en el marco de una investigación por presuntas maniobras con el dólar blue durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

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