La jueza María Servini ordenó este martes, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, un embargo preventivo por $859.516 millones sobre los bienes de Elías Piccirillo, sus socios y otros 160 propietarios de agencias de cambio, en el marco de una investigación por presuntas maniobras con el dólar blue durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
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